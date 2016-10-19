آیت الله مهدوی کنی؛ موسس مکتب علمی تلفیقی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم دومین سالگرد ارتحال آیت الله مهدوی کنی (ره) همزمان با اولین روز مراسم عزاداری دهۀ دوم محرم در پردیس خواهران دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد.

محمدهادی همایون در این مراسم، به بررسی سیرۀ رفتاری و اخلاقی آیت الله مهدوی کنی (ره) در حضور بیت معظم له، مجموعه پردیس خواهران و عموم بانوان استان پرداخت.

سخنران دومین سالگرد با اشاره به تقید آن عالم مجاهد به ارزش های اصیل انقلاب گفت: آیت الله مهدوی کنی (ره) براساس اصول ثابت انقلاب و دوری از القای پیروی از یک تفکر خاص به تربیت دانشجویان پرداختند.

رئیس دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، منش آن استاد اخلاق را در تعامل با اقشار مختلف مصداق بارز آیۀ عَلَی الْکُفَّارِ رُحَمَاءُ بَیْنَهُمْ دانست و گفت: ایشان موسس مکتب علمی تلفیق علوم روز و معارف اسلامی بودند و در تمام عمر و به انحای مختلف از جمله در کلاس های اخلاقشان با سعه صدر و شنیدن نظرات دانشجویان به ارائۀ راهکارهای اخلاقی در موضوع های مختلف و پرورش همه جانبۀ شخصیت آنها همت گماردند.

همایون با اشاره به سیرۀ مردم داری و خیرخواهی آیت الله مهدوی کنی (ره) توصیه کرد: با الگوگیری از رفتار آن عالم مجتهد و با مودت و همکاری نسبت به پیشبرد اهداف انقلاب و مسائل اخلاقی کمک نماییم.

در ادامۀ برنامه در راستای تبیین جایگاه آن عالم نستوه، فرمایش رهبر دربارۀ جایگاه و شخصیت آن عالم ربانی و سخنان شخصیت های مختلف سیاسی و اجتماعی پخش شد.

همچنین همزمان با اولین روز مراسم عزاداری دهۀ دوم محرم در پردیس خواهران و با مداحی ذاکر اهل بیت (ع) و همخوانی و مرثیه سرایی دانشجویان، عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) در سوگ آن امام همام به عزاداری پرداختند