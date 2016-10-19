این هوش مصنوعی برای یادگیری دیگر نیازی به انسان ندارد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نکست وب، DeepMind از این پس می تواند با پردازش داده های قبلی که از انسان دریافت کرده و ترکیب و تجزیه و تحلیل این اطلاعات خود مطالب جدید را بیاموزد و خود را به روز کند.

گوگل مدتی است رایانه های دارای هوش مصنوعی موسوم به رایانه های دارای اعصاب تشخیص دهنده را ابداع کرده که با استفاده از اطلاعات ذخیره شده در رایانه ها و استفاده از هوش مصنوعی و شبکه عصبی خود قادر به تجزیه و تحلیل و ارائه خروجی نهایی هستند.

شبکه عصبی سیستم ابداعی گوگل مانند اعصاب مغز انسان توان یادگیری دارد و حتی می توانند برای ارائه خروجی شرایط و راه حل های موجود را بررسی کنند و بهترین نتیجه را ارائه دهند. با افزایش داده های ذخیره شده در چنین سیستمی یافتن بهترین جواب نیز ساده تر خواهد شد.

به عنوان مثال پس از معرفی برخی روابط خانوادگی به این سیستم، سیستم مذکور موفق به شناسایی تمامی ارتباطات خانوادگی دیگر آن مجموعه شد و در آینده هم با سرعت بیشتری به سوالات طرح شده در این زمینه پاسخ گفت.

در نمونه ای دیگر اطلاعات مبنایی متروی لندن در اختیار سیستم مذکور قرار گرفت و شبکه عصبی آن موفق به شناسایی تمامی مسیرهای دیگر متروی لندن و کشف ارتباطات آنها با یکدیگر شد.

کارشناسان این موفقیت را تحولی اساسی در زمینه طراحی بسیاری از محصولات الکترونیک مورد استفاده انسان می دانند و امیدوارند در آینده از این فناوری برای ساخت ابزار پیشرفته در حوزه رایانه، پزشکی، مهندسی و ... استفاده کنند.