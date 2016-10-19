به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر صبحی افزود: همایش ملی ازدواج و خانواده با رویکرد اقتصاد مقاومتی کاملا منطبق با مسئولیت های اداره کل برنامه ریزی ازدواج و خانواده است و امیدواریم بتوانیم با برنامه ریزی های صحیح این همایش را هر سال در سراسر کشور برگزار کنیم.

وی ادامه داد: در سراسر کشور هفته‌ها و ماه‌های متفاوت و با عناوین مختلف برنامه ها و همایش های در حوزه ازدواج و خانواده برگزار می شود که به صورت پراکنده و مقطعی است و به جز معدود برنامه هایی خاص در حوزه های مختلف نمی‌توان همایش‌هایی را که به صورت منظم و همه ساله برگزار می شود یافت.

صبحی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه خانواده اظهار کرد: اهمیت مسئله ازدواج و خانواده بر هیچ کس پوشیده نیست چرا که سلامت هر جامعه در گرو سلامت خانواده است و خانواده موفق نیز وابسته به ایجاد یک ازدواج موفق است. بنابراین پرداختن به موضوع ازدواج و خانواده همواره اهمیت داشته و خواهد داشت.

مدیرکل برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده با اشاره به اهمیت هماهنگی دستگاه ها در جهت توفیق در مسئله ازدواج و خانواده گفت: در برگزاری این همایش ما نیاز به هماهنگی دستگاه های مرتبط داریم که این مهم از طریق ایجاد این شورای راهبردی و ارائه نظرات حاضرین محقق خواهد شد. همچنین نیازمند اطلاع رسانی از طریق ابزار ملی هستیم که تحقق این امر نیازمند همکاری رسانه ملی است و از طرفی به جدیت ملی نیاز داریم و این یعنی کار را باید به نحوه برنامه ریزی کنیم که محدود به فرد نباشد و با تغییرات مدیریتی به فراموشی سپرده نشده و ادامه یابد.

صبحی در خصوص محورهای این همایش گفت: مهمترین محورهای پیش بینی شده برای این همایش شامل «روانشناسی، ازدواج و خانواده»، «جامعه شناسی، ازدواج و خانواده»، «اقتصاد، ازدواج و خانواده» ، «مدیریت، ازدواج و خانواده»، «فقه و حقوق، ازدواج و خانواده»، «سیاست، ازدواج و خانواده» و «پزشکی، ازدواج و خانواده» است و همچنین برگزاری نمایشگاهی در این حوزه را پیش بینی کرده ایم.