هدف از ارزیابی مبلغان، دستیابی به تبلیغ تربیتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام یحیی کمال در گفت و گویی اظهار داشت: یکی از مباحث جدی اعزام ماه محرم دفتر تبلیغات اسلامی، ارزیابی مبلغان است که کارشناسان تبلیغ ما به سراسر کشور اعزام شدند و مأموریت پیدا کرده اند که در مناطق مختلف حضور یابند تا گروه های تبلیغی و مبلغان جدید الورود ما را مورد ارزیابی قرار دهند و توانمندی های آن ها و فرصت ها و آسیب های منطقه را شناسایی کنند.

مدیر کل امور تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم به بیان هدف از ارزیابی گروه های تبلیغی و مبلغان جدید الورود پرداخت و گفت: هدف از ارزیابی ها این است که با شناسایی هایی که انجام می شود، بتوانیم بهترین برنامه تبلیغی را با آموزش هایی که به مبلغان می دهیم و نیازهایی که مبلغان برای حضور بهتر در منطقه دارند، توانمندتر کنیم تا تبلیغ تربیتی مد نظر اتفاق بیفتد، چرا که یکی از راه های دستیابی به تبلیغ تربیتی، ارزیابی مبلغان است.

وی افزود: بازخوردگیری از فعالیت مبلغان در منطقه یکی از اثرات این ارزیابی است که در نتیجه این ارزیابی، اگر مبلغی در عرصه تبلیغ ضعیف بود و نیاز به آموزش در زمینه مهارت های تبلیغی یا برخی از موضوعات محتوایی تبلیغی داشت، دوره ها یا جلسات توجیهی و کارگاهی را برگزار می کنیم تا بتوانند با قدرت و توانایی بهتری در منطقه حضور پیدا کنند.

حجت الاسلام والمسلمین کمال با ارزشمند خواندن ارزیابی مبلغان تصریح کرد: ارزیابی مبلغان برای ما بسیار ارزشمند است تا بتوانیم منطقه را شناخته و مبلغان را مورد شناسایی قرار دهیم تا برنامه تبلیغی تربیتی بهتری را برای اعزام بعدی پیاده سازی و عملیاتی کنیم