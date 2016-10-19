شصت و هشتمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، شصت و هشتمین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت به مدت پنج روز میزبان دست‌اندرکاران صنعت نشر و علاقمندان خواهد بود. امسال از جمله مهمانان دعوت شده به این نمایشگاه ویلم الکساندر، پادشاه هلند و فیلیپ و ماتیلده، پادشاه و ملکه بلژیک هستند.

فلاندرهای بلژیک و کشور هلند امسال مهمان افتخاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت هستند. فلاندر (فلامان یا فلمیش) مردمی هلندی زبان هستند که در سه کشور بلژیک، هلند و فرانسه سکونت دارند.

در نمایشگاه امسال کتاب فرانکفورت نزدیک به ۷ هزار ناشر شرکت دارند و انتظار می‌رود ۲۸۵ هزار نفر از آن بازدید کنند. متناسب با مهمانان امسال، در پنج روزی که نمایشگاه کتاب فرانکفورت دایر است، بیش از ۳۷۶ عنوان کتاب جدید در رابطه با فلاندر و هلند به معرض نمایش گذاشته می‌شوند.

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران به نمایندگی از صنعت نشر کشورمان در این دوره از نمایشگاه دارای دو غرفه در بخش بزرگسال (۱۹۰ متر) و غرفه کودک و نوجوان (۳۶ متر) است.

در بخش ناشران بزرگسال انتشارات شمع و مه، خانه هنرمندان ایران، نگاه، کتاب الکترونیک ایران، سفیر اردهال، ثالث، پیدایش، هرمس، ققنوس، عصر گویش و نیز نشریه Printed in iran و آژانس ادبی پل حضوردارند. در بخش ویژه کودک و نوجوان هم ناشرانی چون موسسه خارسان، ویدا، امیرکبیر، شهر قلم، براق و انتشارات فنی ایران حضور دارند.

از مهمترین برنامه‌های ایران در این دوره از نمایشگاه رونمایی از ۹ عنوان کتاب است. در نخستین روز از برگزاری نمایشگاه، انتشارات شمع و مه از نسخه انگلیسی کتاب اشعار سعید رمضانی با عنوان «first plege to last bearth» رونمایی خواهد کرد. اشعار این کتاب با الهام از نقاشی‌های استاد محمود فرشچیان و با مشارکت «آنشلا ورنر» شاعر آلمانی اوکراینی سروده شده است.

در دومین روز از برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت که در غرفه ایران با عنوان «روز ادبیات کودک و نوجوان» نام‌گذاری شده، اثری از فرهاد حسن‌زاده نویسنده ایرانی با حضورمصطفی رحماندوست، فریدون عموزاده خلیلی و رویا مکتبی رونمایی خواهد شد و همچنین ترجمه آلمانی از کتاب افسانه پادشاه و ریاضی‌دان نیز با حضور مهدی بهزاد و نغمه ثمینی به حاضران معرفی خواهد شد.

رایزنی فرهنگی ایران در کشور آلمان نیز در سومین روز از برگزاری نمایشگاه کتاب فرانکفورت که با عنوان «روز ایران» نامگذاری شده ازدو کتاب «باغ بسیار درخت» و «فرهنگ واژگان علوم انسانی» به همراه ترجمه آلمانی دو کتاب «تقاریر نجد» و «تاریخ جدیده تاشکند» رونمایی خواهد کرد.

در چهارمین روز از نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت نیز غرفه ملی ایران میزبان نشست رونمایی از کتاب «نام آوران ایران زمین» خواهد بود که از سوی انتشارات عصر گویش برگزار می‌شود. در این کتاب که توسط احمد لرستانی گردآوری شده است بیش از ۱۲۰۰ نام آور معاصر و پیشکسوت ایرانی در عرصه‌های علم، ادب، فرهنگ، پزشکی، مهندسی، هنر، ورزش و … معرفی شده‌اند.

در زمینه برگزاری مراسم سخنرانی نویسندگان نیز جدای از نویسندگانی چون شهریار عباسی، فرهاد حسن‌زاده، فریدون عموزاده خلیلی، مصطفی رحماندوست و... برخی از نویسندگان و شاعران غیر ایرانی از جمله آنشلا ورنر شاعر آلمانی اوکراینی، «ایریس رادیش» نویسنده و منتقد آلمانی، اورسلا ویسه مترجم آلمانی، ترینا مولر پژوهشگر دانشگاه توبینگن آلمان و مو آسومانگ مستندساز آلمانی در غرفه ایران سخنرانی خواهند داشت.

نمایش هزار و ۵۵۰ عنوان کتاب، حضور۱۰ نویسنده، معرفی ظرفیت‌های چاپ ونشر، معرفی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران درقالب بروشور، کاتالوگ و سی دی و دعوت از ناشران خارجی برای حضوردرنمایشگاه بین المللی کتاب تهران ازجمله برنامه‌های حضورایران دراین دوره ازنمایشگاه است.