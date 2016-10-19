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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۹:۴۴

مدیر اجرایی ستاد سرشماری نفوس و مسکن البرز:

سرشماری حضوری نفوس و مسکن در البرز کلید خورد

سرشماری حضوری نفوس و مسکن در البرز کلید خورد

کرج - مدیر اجرایی ستاد سرشماری نفوس و مسکن استان البرز از آغاز سرشماری نفوس و مسکن به روش حضوری از ۲۸ مهرماه در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله قائمی صبح چهارشنبه در آیین افتتاحیه مرحله دوم سرشماری عمومی نفوس و مسکن که در سالن اجتماعات اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، اظهار کرد: اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال ۹۵ به دو روش اینترنتی و ثبت اطلاعات به صورت حضوری توسط ماموران آموزش دیده سرشماری انجام می‌شود.

قائمی ادامه داد: ماموران نفوس و مسکن سرشماری با آموزش‌های تخصصی از صبح امروز (چهارشنبه) راس ساعت هشت صبح به ثبت اطلاعات حضوری مردم استان البرز می‌پردازند.

وی با اشاره به اینکه ماموران سرشماری باید نهایت دقت را در ثبت و مقایسه کد آماری به صورت فنی و تخصصی داشته باشند، افزود: همه خانوارهایی که در سایت سرشماری نفوس مسکن ثبت اطلاعات انجام دادند کد آماری ۱۲ رقمی را دریافت کرده‌اند.

قائمی با بیان اینکه سرشماری میدانی از ۲۸ مهر تا ۲۸ آبان  در استان البرز اجرا می‌شود، تصریح کرد: از ۲۸ مهرماه همزمان با سراسر کشور با حضور ۷۶۵ نفر آمارگیر سرشماری عمومی نفوس و مسکن در استان البرز آغاز می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز گفت: خانوارهایی که ثبت نام اینترنتی انجام داده اند باید در مرحله دوم سرشماری که از ۲۸ مهرماه آغاز می‌شود کدهای رهگیری را به مامور آمارگیر تحویل دهند.

کد مطلب 3799831

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