به گزارش خبرنگار مهر، مهدی کشمیری شامگاه سه شنبه، در حاشیه بازدید وزیر امور اقتصادی و دارایی از شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه این شهرک از سال ٧٥ در دستور کار قرار گرفته است، اظهار داشت: تا کنون ٦٠ درصد از اراضی شهرک علمی تحقیقاتی به شرکت ها واگذار شده است.

وی با اشاره به عضویت چهار نفر از اعضای انجمن بین المللی پارک های جهان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان ابراز داشت: همچنین این شهرک ارتباط خوبی با یونسکو داشته و تنها مرکز رشد این سازمان در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مستقر است.

مدیرعامل شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان با بیان اینکه شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان در حال حاضر دارای دو پارک و ١٠ مرکز رشد است، افزود: همچنین توجه شهرک به راه اندازی مرکز رشد در شهرستان ها قابل توجه بوده است.

وی با بیان اینکه تاکنون ١٢٠ هزار دانش آموز از پارک علمی تحقیقاتی اصفهان بازدید کرده اند، اضافه کرد: در حال حاضر با توجه به توسعه مراکز رشد در مناطق جغرافیایی دسترسی عمومی بیشتر شده است.

کشمیری با اشاره به اینکه از ٤٧٠ شرکت موجود در شهرک ١٧٥ شرکت در دوره رشد هستند، افزود: در این شرکت ها شش هزار و ٣٠٠ نفر شاغل هستند و هر کارآفرین در این شهرک بین ١٠ تا ١٥ شغل ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه میانگین موفقیت و بهره وری شرکت های دانش بنیان ٧٠ درصد برآورد شده است، اضافه کرد: این در حالی است که میانگین موفقیت دیگر صنایع ١٥ درصد برآورد شده است.

مدیرعامل شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان حداکثر اعتبار مورد نیاز برای راه‌اندازی یک صنعت در شهرک علمی تحقیقاتی را ۱۵۰ میلیون تومان اعلام کرد و افزود: این در حالی است که این اعتبار برای دیگر صنایع حداقل ۲۰۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه در سال گذشته ۱۷۰ میلیارد تومان طرح پژوهشی در شرکت‌های دانش بنیان اصفهان انجام شده است، ابراز داشت: همچنین این شرکت‌ها به میزان ۷۰۰ میلیارد تومان صادرات داشته و در مجموع گردش مالی این شرکت‌ها یک هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان بوده است.

کشمیری در ادامه کسب امتیاز میزبانی شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان برای برگزاری سی و پنجمین کنفرانس جهانی انجمن بین‌المللی موسسات پارک‌های علمی و فناوری جهان را از افتخارات این شهرک دانست و افزود:‌ این کنفرانس قرار است در سال ۲۰۱۸ برگزار شود و برای برگزاری بهتر این کنفرانس نیازمند عزم ملی هستیم.