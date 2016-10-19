ذوالقدر در سمینار فدراسیون جهانی تکواندو شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، فدراسیون جهانی تکواندو برای ارتقا و بهبود تکواندو پیش از المپیک ۲۰۲۰ توکیو اقدام به برگزاری اولین گردهمایی صاحب نظران عرصه تکواندو در «سئول» کره جنوبی کرده است و بر این اساس ۳۰ نفر از مربیان حرفه‌ای دنیا را به این سمینار دعوت شده‌اند و از ایران نیز غلامحسن ذوالقدری در این رویداد مهم حضور دارد.

از المپیک سال ۲۰۰۸ تاکنون تغییرات زیادی در سیستم داوری و امتیازدهی تکواندو اتفاق افتاده تا رقابت‌ها در سلامت کامل برگزار گردد و از مهمترین و موثرترین اقدامی که در این راستا صورت گرفته است، استفاده از هوگوهای الکترونیکی و سیستم بازپخش ویدئویی می‌باشد. هوگوی الکترونیکی باعث تغییر در رشته تکواندو از سبک قدرتی به سبک تاکتیکی شده و این موضوع هیجان مبارزات را کاهش داده است. فدراسیون جهانی با هدف برطرف نمودن این مساله اولین گردهمایی را برگزار کرده تا تکواندو در سراسر دنیا بتواند تماشاچیان و رسانه‌های بیشتری را جذب نماید.



غلامحسن ذوالقدری که یکی از باسابقه و پرتجربه ترین تجربه ترین مربیان کشورمان می باشد نیز از سوی فدراسیون جهانی تکواندو به عنوان نماینده ایران به این سمینار دعوت شده تا در راستای توسعه و جذابیت بیشتر مسابقات تکواندو در المپیک ٢٠٢٠ به سخنرانی بپردازد.



در این گردهمایی مربیان حاضر درباره تغییرات مقررات رقابت‌ها، سیستم کسب سهمیه و قوانین مربوط به ظاهر بازیکنان همچون طراحی لباس‌ها و هوگوهای الکترونیکی اظهار نظر می‌کنند.



نظرات و پیشنهادات مطرح شده از سوی مربیان در صورت تایید مدیران ارشد اجرایی در مجمع عمومی فدراسیون جهانی که ۲۵ آبان ماه سال جاری در شهر «بورنابی» کانادا مطرح می‌گردد و با اخذ رای لازمه اجرا می‌شود.