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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

ذوالقدر در سمینار فدراسیون جهانی تکواندو شرکت می کند

ذوالقدر در سمینار فدراسیون جهانی تکواندو شرکت می کند

رئیس سازمان تیم های ملی تکواندو با دعوت فدراسیون جهانی برای حضور در گردهمایی مربیان مطرح دنیا راهی سئول شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تکواندو، فدراسیون جهانی تکواندو برای ارتقا و بهبود تکواندو پیش از المپیک ۲۰۲۰ توکیو اقدام به برگزاری اولین گردهمایی صاحب نظران عرصه تکواندو در «سئول» کره جنوبی کرده است و بر این اساس ۳۰ نفر از مربیان حرفه‌ای دنیا را به این سمینار دعوت شده‌اند و از ایران نیز غلامحسن ذوالقدری در این رویداد مهم حضور دارد.

از المپیک سال ۲۰۰۸ تاکنون تغییرات زیادی در سیستم داوری و امتیازدهی تکواندو اتفاق افتاده تا رقابت‌ها در سلامت کامل برگزار گردد و از مهمترین و موثرترین اقدامی که در این راستا صورت گرفته است، استفاده از هوگوهای الکترونیکی و سیستم بازپخش ویدئویی می‌باشد. هوگوی الکترونیکی باعث تغییر در رشته تکواندو از سبک قدرتی به سبک تاکتیکی شده و این موضوع هیجان مبارزات را کاهش داده است. فدراسیون جهانی با هدف برطرف نمودن این مساله اولین گردهمایی را برگزار کرده تا تکواندو در سراسر دنیا بتواند تماشاچیان و رسانه‌های بیشتری را جذب نماید. 

غلامحسن ذوالقدری که یکی از باسابقه و پرتجربه ترین تجربه ترین مربیان کشورمان می باشد نیز از سوی فدراسیون جهانی تکواندو به عنوان نماینده ایران به این سمینار دعوت شده تا در راستای توسعه و جذابیت بیشتر مسابقات تکواندو در المپیک ٢٠٢٠ به سخنرانی بپردازد.

در این گردهمایی مربیان حاضر درباره تغییرات مقررات رقابت‌ها، سیستم کسب سهمیه و قوانین مربوط به ظاهر بازیکنان همچون طراحی لباس‌ها و هوگوهای الکترونیکی اظهار نظر می‌کنند.

نظرات و پیشنهادات مطرح شده از سوی مربیان در صورت تایید مدیران ارشد اجرایی در مجمع عمومی فدراسیون جهانی که ۲۵ آبان ماه سال جاری در شهر «بورنابی» کانادا مطرح می‌گردد و با اخذ رای لازمه اجرا می‌شود.

کد مطلب 3799846

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