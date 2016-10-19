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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۳۱

رایزنی اوباما و دبیر کل جدید سازمان ملل

رایزنی اوباما و دبیر کل جدید سازمان ملل

رئیس جمهوری آمریکا و دبیرکل جدید سازمان ملل متحد در تماس تلفنی با یکدیگر گفتگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با «آنتونیو گوترش» دبیر کل جدید سازمان ملل با یکدیگر رایزنی کردند.

کاخ سفید با انتشار بیانیه ای در این باره اعلام کرد: اوباما در گفتگو با گوترش حمایت واشنگتن از برنامه های سازمان ملل را اعلام کرده و اظهار داشت که باید به چالش هایی مانند تغییرات جوی، کمک های بشردوستانه به مناطق بحرانی و توسعه پایدار باید بیش از هر چیز دیگری پرداخته شود. 

رئیس جمهوری آمریکا همچنین خواستار افزایش تعداد نیروهای سازمان ملل در مناطق مختلف بحران زده شد. 

دبیر کل جدید سازمان ملل از آغاز سال جاری میلادی رسما فعالیت خود در این پست را آغاز می کند.

کد مطلب 3799852
شقایق لامع زاده

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