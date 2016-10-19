عدم ساماندهی آفت کش های شیمایی تهدیدی برای سلامت مردم ایلام است

راضی ناصری فر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بسیاری از آفت کش هایی که کشاورزان هنگام کشت و نگهداری محصولات خود استفاده می کنند، از مراجع ذیصلاح تامین نشده و برخی از آنها غیر مجاز هستند.

وی افزود: استفاده از این آفت کش ها می تواند خطرات جبران ناپذیری را بر روی مصرف کنندگان بر جای بگذارد که همین عامل لزوم دقت نظر و آگاهی بخشی به کشاورزان را در تامین آن از مکان های دارای مجوز دوچندان می کند.

معاون دانشگاه علوم پزشکی همچنین بر رعایت پیوست های زیست محیطی در هنگام اجرای طرح های بزرگ صنعتی تاکید کرد و از مسئولان حوزه صنعت و معدن استان خواست این موارد را پیش از عملیاتی شدن پروژه ها به مجریان گوشزد کنند.

ناصری فر اضافه کرد: این معاونت با همراهی اعضای کارگروه سلامت استان تمام تلاش خود را برای جلوگیری از ورود کالاهایی که از استاندارد لازم برای مصرف برخوردار نیستند بکار می گیرد، ولی مردم نیز باید به منظور پیشگیری از بروز هرگونه مشکلی مواد غذایی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر تامین کنند.