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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۷

مدیرکل آموزش و پرورش کرمان:

طرح های پدافند غیرعامل در مدارس کرمان اجرا می شود

طرح های پدافند غیرعامل در مدارس کرمان اجرا می شود

کرمان - مدیرکل آموزش و پرورش کرمان از اجرای طرح های پدافند غیر عامل در مدارس استان کرمان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن بیگی شب گذشته در نشست کارگروه پدافند غیر عامل آموزش و پرورش استان کرمان بر لزوم توجه جدی به پدافند غیر عامل در آموزش و پرورش و ساختار مدارس استان تاکید کرد و خواستار برنامه ریزی شهرستان ها و مسئولان مدارس و ادارت آموزش و پرورش در این خصوص شد.

وی گفت: پدافند غیر عامل در واقع در مواقع لزوم می تواند شاه کلید حل بسیاری از مشکلات و کاهش خسارات در زمان بروز حوادث باشد و در این راستا باید دانش آموزان نیز با مباحث پدافند غیر عامل آشنا شوند و آموزش در این زمینه از ضرورت خاصی برخوردار است.

محسن بیگی ادامه داد: این موضوع در جامعه باید به عنوان یک فرهنگ مورد توجه جدی قرار گیرد و برای آموزش پدافند غیر عامل باید از روش های جدید و جذاب آموزشی استفاده مرد.

وی با اشاره به لزوم توجه به فرهنگ و داشته های معنوی افزود: در پدافند غیر عامل باید به موضوع جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن نیز توجه شود و در واقع نباید همه چیز به صورت فیزیکی دیده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: باید در این زمینه نیز سرمایه گذاری کنیم و هوشیار باشیم تا داشته های غنی فرهنگی ما در کنار زیر ساخت های فیزیکی حفظ و حراست شود.

وی گفت: دانش آموزان باید در خصوص پدافند غیر عامل توجیه و مورد آموزش دقیق قرار گیرند تا از جنبه های مختلف دارای استحکام فکری باشیم.

کد مطلب 3799855

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