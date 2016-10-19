طرح های پدافند غیرعامل در مدارس کرمان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد محسن بیگی شب گذشته در نشست کارگروه پدافند غیر عامل آموزش و پرورش استان کرمان بر لزوم توجه جدی به پدافند غیر عامل در آموزش و پرورش و ساختار مدارس استان تاکید کرد و خواستار برنامه ریزی شهرستان ها و مسئولان مدارس و ادارت آموزش و پرورش در این خصوص شد.

وی گفت: پدافند غیر عامل در واقع در مواقع لزوم می تواند شاه کلید حل بسیاری از مشکلات و کاهش خسارات در زمان بروز حوادث باشد و در این راستا باید دانش آموزان نیز با مباحث پدافند غیر عامل آشنا شوند و آموزش در این زمینه از ضرورت خاصی برخوردار است.

محسن بیگی ادامه داد: این موضوع در جامعه باید به عنوان یک فرهنگ مورد توجه جدی قرار گیرد و برای آموزش پدافند غیر عامل باید از روش های جدید و جذاب آموزشی استفاده مرد.

وی با اشاره به لزوم توجه به فرهنگ و داشته های معنوی افزود: در پدافند غیر عامل باید به موضوع جنگ نرم و تهاجم فرهنگی دشمن نیز توجه شود و در واقع نباید همه چیز به صورت فیزیکی دیده شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کرمان ادامه داد: باید در این زمینه نیز سرمایه گذاری کنیم و هوشیار باشیم تا داشته های غنی فرهنگی ما در کنار زیر ساخت های فیزیکی حفظ و حراست شود.

وی گفت: دانش آموزان باید در خصوص پدافند غیر عامل توجیه و مورد آموزش دقیق قرار گیرند تا از جنبه های مختلف دارای استحکام فکری باشیم.