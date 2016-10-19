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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

جابری انصاری در افتتاحیه انیمیشن عاشورایی «ناسور» حضور یافت

جابری انصاری در افتتاحیه انیمیشن عاشورایی «ناسور» حضور یافت

معاون آفریقایی عربی وزارت امور خارجه در اکران خصوصی و افتتاحیه انیمیشن عاشورایی «ناسور» ساخته کیانوش دالوند حضور یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری معاون آفریقایی عربی وزارت امور خارجه پس از حضور در اکران خصوصی و افتتاحیه انیمیشن عاشورایی «ناسور» ساخته کیانوش دالوند در کانال تلگرامی خود نوشت:

«سه شنبه شب بیست و هفتم مهر ماه ۹۵، توفیق حضور در اکران خصوصی و افتتاحیه انیمیشن عاشورایی «ناسور» ساخته کیانوش دالوند را به همراه خانواده و در جمع هنرمندان و مسئولان سازمانها و موسسات فرهنگی - هنری و دست اندرکاران تهیه و ساخت این انیمیشن زیبا و موثر یافتم و دقایق بسیاری از نمایش، همراه با دیگر تماشاگران به آرامی بر مظلومیت امام حسین (ع) و یاران وفادارش گریستم. حسین که همه هستی ما قربان نازنین وجودش باد، پیشوایی برای همه زمان ها و الگوی همیشه جاوید آزادگی و عدالت خواهی است.

با آرزوی توفیق بیشتر برای سازندگان ناسور، همه ملت ایران را به تماشای این انیمیشن زیبا در ایام سوگ امام حسین علیه السلام دعوت می کنم».

کد مطلب 3799857

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