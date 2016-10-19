جابری انصاری در افتتاحیه انیمیشن عاشورایی «ناسور» حضور یافت

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین جابری انصاری معاون آفریقایی عربی وزارت امور خارجه پس از حضور در اکران خصوصی و افتتاحیه انیمیشن عاشورایی «ناسور» ساخته کیانوش دالوند در کانال تلگرامی خود نوشت:

«سه شنبه شب بیست و هفتم مهر ماه ۹۵، توفیق حضور در اکران خصوصی و افتتاحیه انیمیشن عاشورایی «ناسور» ساخته کیانوش دالوند را به همراه خانواده و در جمع هنرمندان و مسئولان سازمانها و موسسات فرهنگی - هنری و دست اندرکاران تهیه و ساخت این انیمیشن زیبا و موثر یافتم و دقایق بسیاری از نمایش، همراه با دیگر تماشاگران به آرامی بر مظلومیت امام حسین (ع) و یاران وفادارش گریستم. حسین که همه هستی ما قربان نازنین وجودش باد، پیشوایی برای همه زمان ها و الگوی همیشه جاوید آزادگی و عدالت خواهی است.

با آرزوی توفیق بیشتر برای سازندگان ناسور، همه ملت ایران را به تماشای این انیمیشن زیبا در ایام سوگ امام حسین علیه السلام دعوت می کنم».