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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۰:۱۴

در حاشیه رقابت‌های نوجوانان جهان؛

مصوبات کنگره فدراسیون جهانی وزنه برداری اعلام شد

مصوبات کنگره فدراسیون جهانی وزنه برداری اعلام شد

کنگره فدراسیون جهانی وزنه برداری در حاشیه برگزاری مسابقات جهانی نوجوانان در پنانگ مالزی برگزار و اساسنامه این فدراسیون دستخوش برخی تغییرات شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کنگره فدراسیون جهانی وزنه برداری در سال ۲۰۱۶ در حاشیه برگزاری مسابقات نوجوان جهان در پنانگ مالزی برگزار شد. در  بخشی از این کنگره، فدراسیون جهانی بابت درخشش وزنه برداری ایران در المپیک ریو از فدراسیون وزنه برداری کشورمان تقدیر کرد.

همچنین اساسنامه فدراسیون جهانی نیز مورد بررسی قرار گرفت. «فرانس کارا» به عنوان دبیر کل کمیته بین المللی المپیک، تغییرات مهم اساسنامه را برای اعضای فدراسیون جهانی شرح داد.

از مهمترین تغییرات این اساسنامه اضافه شدن قانون محرومیت دو ساله برای فدراسیون‌هایی است که ورزشکاران آنها در بازیهای المپیک به تصمیم داوران اعتراض کنند. این بند از اساسنامه از جمله قوانینی بود که برای اولین بار به اساسنامه فدراسیون جهانی اضافه شد.

همچنین در بند دیگری تصویب شد که حداقل یکی از اعضای هیات رییسه فدراسیون جهانی از بین بانوان باشد.

در بند دیگری از این اساسنامه قرار شد تغییر تابعیت ورزشکاران با سخت‌گیری بیشتری صورت گیرد. با این قانون از این پس وزنه برداران برای اینکه برای کشور دیگری مسابقه دهند، باید حداقل چهار سال سابقه زندگی در آن کشور را داشته و حداقل یک المپیک را هم بعد از تغییر تابعیت از دست داده باشند.

این ها بخشی از تغییرات مهم اساسنامه فدراسیون جهانی بود که به تصویب اعضای فدراسیون ها رسید.

کد مطلب 3799859

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