شمار ورزشکاران سازمان یافته مازندران به ۱۱۳ هزار نفر رسید

حبیب حسین زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ۳۸ هزار ۲۴۳ ورزشکار زن سازمان‌یافته و ۷۵ هزار و ۵۴۲ ورزشکار مرد سازمان‌یافته در استان داریم و خوشحالم که توانستیم عقب‌افتادگی ورزشکاران سازمان‌یافته سال ۹۴ را جبران کنیم و جهش خوبی داشتیم و امسال هم تلاش داریم رکود خود را به ثبت برسانیم.

این مسئول در ادامه یادآور شد: شمار ورزشکاران سازمان‌یافته در شش‌ماهه نخست سال ۹۴ حدود ۱۰۱ هزار و ۷۴۱ نفر بوده است.

حسین زادگان، ورزشکاران دعوت‌شده به اردوهای تیم ملی را ۳۸۳ نفر عنوان کرد و افزود: از این میان ۳۳۹ نفر ورزشکار مرد و ۴۴ ورزشکار زن بودند.

وی درباره شمار ورزشکارانی که به عضویت تیم ملی درآمدند، گفت: آمار این بخش ۸۴ ورزشکار بوده است که ۷۱ ورزشکار مرد و ۱۳ ورزشکار زن بودند.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، درباره میزبانی اردوهای تیم ملی در استان مازندران، گفت: باوجوداینکه مشکلات اعتباری گریبان گیر همه دستگاه‌های اجرایی استان است ولی توفیق داشتیم ۳۰ اردو تیم ملی را در مازندران میزبانی کنیم.

حسین زادگان، میزبانی مسابقات قهرمانی کشور را مورداشاره قرارداد و افزود: ۱۴۴ ورزشکار استان را به مسابقات قهرمانی کشور اعزام کردیم که شامل ۴۱ ورزشکار زن و ۱۰۳ ورزشکار مرد بود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود درباره شمار باشگاه‌های ورزشی استان گفت: آمار باشگاه‌های ورزشی ما، وضعیت مشابه سال گذشته را دارد و با توجه به اینکه ورزش مورد تقاضای مردم استان است و ورزشکاران هم استقبال خوبی دارند بناداریم از ظرفیت بخش خصوصی در این حوزه استفاده کنیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، در ادامه ابراز داشت: رویکرد ما در این بخش، باشگاه محوری است و معتقدیم اگر در باشگاه‌داری تکثر و تنوع ایجاد کنیم با توجه به ظرفیت خوب ورزشی استان، باری از دوش دولت برداشته می‌شود و همچنین شاهد اشتغال‌زایی در این حوزه خواهیم بود زیرا امسال را سال آموزش و باشگاه محوری می‌دانیم.

وی درباره فعالیت‌های حوزه معاونت فرهنگی و جوانان اداره کل ورزش و جوانان مازندران، گفت: در این حوزه جهش خوبی وجود داشت و جز استان‌های مطرح به‌ویژه در ثبت سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه جوانان هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان مازندران، ادامه داد: شمار سمن‌های حوزه جوانان در سال ۹۱ معادل ۱۰ سمن، در سال ۹۲ معادل ۸ سمن، در سال ۹۴ معادل ۴۷ سمن بود و در این سال حائز رتبه دوم کشوری شدیم و درعین‌حال در سال ۹۵ با ثبت ۵ سمن رتبه نهم کشوری را کسب کردیم و در حال حاضر ۶۴ سازمان مردم‌نهاد حوزه جوانان در استان وجود دارد.

وی بابیان اینکه در حوزه ستاد ساماندهی جوانان وضعیت خوبی داشتیم و جلسات این بخش به‌موقع برگزار شد، افزود: پیش‌بینی می‌کنیم مابقی جلسات این حوزه هم مانند گذشته برگزار شود.