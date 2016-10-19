احتمال استفاده داعش از تسلیحات شیمیایی در موصل

به گزارش خبرگزاری مهر، چند تن از مقامات آمریکایی در گفتگو با رویترز ضمن بیان این مطلب عنوان داشتند: آمریکا انتظار دارد که داعش برای عقب راندن نیروهای ارتش عراق در عملیات موصل از تسیحات شیمیایی استفاده کند.

به گفته این مقامات که رویترز اشاره ای به نام آنها نکرده، در همین رابطه نیروهای آمریکایی حاضر در عراق شروع به جمع آوری پوکه های فشنگ ها و دیگر مهمات استفاده شده از سوی داعش کرده و آزمایشاتی را بر روی آنها انجام می دهند تا مطمئن شوند که آیا داعش از تسلیحات شیمیایی استفاده می کند یا خیر.

برهمین اساس در یک گزارش محرمانه در تاریخ پنجم اکتبر، نیروهای آمریکایی این نکته را تائید کرده اند که عامل گاز سولفور خردل را در تسلیحات استفاده شده از سوی داعش مشاهده کرده اند.

به گفته این مقامات، داعش از این تسلیحات علیه نیروهای آمریکایی یا ائتلاف استفاده نکرده بلکه از آنها در جنگ با نیروهای عراقی استفاده کرده است.

به گزارش مهر، به نظر می رسد که این گزارش رویترز بیشتر شبیه نشان دادن راه فرار و رهایی از حملات سنیگن ارتش عراق باشد. در همین رابطه روز گذشته ارتش سوریه و «سرگئی لاوروف» درباره انتقال نیروهای داعش از موصل به سوریه هشدار داده و حتی خبرهایی نیز در این رابطه منتشر شد که عربستان و آمریکا راهی امن را برای خروج نیررهای داعش از موصل و انتقال آنها به سوریه آماده می کنند.

عملیات آزادسازی موصل از روز دوشنبه آغاز شده و نیورهای داعش در این دو روز متحمل شکست های سنگینی شده اند.