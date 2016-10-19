۷۱ هزار خانوار ایلامی در سرشماری نفوس و مسکن شرکت کردند

رحمت الله قیصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خوشبختانه مردم استان ایلام در این آزمون نیز سربلند بیرون آمده و با وجود آنکه شرکت ۴۰ درصد خانوارها معادل ۵۶ هزار خانوار در مرحله اینترنتی هدفگذاری شده بود ولی تا صبح امروز بیش از ۷۱ هزار خانوار اطلاعات مورد نیاز را در سامانه ثبت و کد رهگیری دریافت کرده اند.

وی تاکید کرد: مرحله حضوری سرشماری عمومی نفوس و مسکن از فردا با مراجعه ماموران به منازل مردم آغاز و تا ۲۸ آبان ادامه دارد.

سرپرست سازمان برنامه و بودجه ایلام با قدردانی از عموم مردم استان برای مشارکت چشمگیر در این برنامه ملی از آنان خواست در مرحله میدانی نیز همراهی کاملی با ۱۸۹ مامور که شامل ۱۶۴ مامور آمارگیر و ۲۵ کارشناس مسئول فنی هستند، داشته باشند.

قیصوری گفت: ۱۸۷ تبلت و ۸۴ خودرو برای سهولت در ثبت اطلاعات مرود نیاز در اختیار آمارگیران قرار خواهد گرفت.