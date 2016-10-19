به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی قهرمانی دانشجویان جهان طی روزهای ۴ تا ۹ آبان ماه در کروم ترکیه برگزار می شود. برنامه این رقابت‌ها که تیم‌های کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان ایران نیز در آن حضور خواهند داشت به شرح زیر است:

دوشنبه ۳ آبان ماه:

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم (کشتی آزاد)

سه شنبه ۴ آبان ماه:

ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ و ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رقابت‌های مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم (کشتی آزاد)

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم (کشتی آزاد)

چهارشنبه ۵ آبان ماه:

ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ و ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰: رقابت‌های مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم (کشتی آزاد)

جمعه ۷ آبان ماه:

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۹، ۷۱، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم (کشتی فرنگی)

شنبه ۸ آبان ماه:

ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ و ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰: رقابت‌های مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۹، ۷۱، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم (کشتی فرنگی)

ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم (کشتی فرنگی)

یکشنبه ۹ آبان ماه:

ساعت ۱۴ تا ۱۹:۰۰ : رقابت‌های مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم (کشتی فرنگی)

اختلاف ساعت ایران با ترکیه ۳۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۱۴ به وقت ترکیه ۱۴:۳۰ به وقت ایران است.