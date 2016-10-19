به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات کشتی قهرمانی دانشجویان جهان طی روزهای ۴ تا ۹ آبان ماه در کروم ترکیه برگزار می شود. برنامه این رقابتها که تیمهای کشتی آزاد و فرنگی دانشجویان ایران نیز در آن حضور خواهند داشت به شرح زیر است:
دوشنبه ۳ آبان ماه:
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم (کشتی آزاد)
سه شنبه ۴ آبان ماه:
ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ و ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۳۰: رقابتهای مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۷، ۶۵، ۷۴ و ۹۷ کیلوگرم (کشتی آزاد)
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم (کشتی آزاد)
چهارشنبه ۵ آبان ماه:
ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ و ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰: رقابتهای مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۶۱، ۷۰، ۸۶ و ۱۲۵ کیلوگرم (کشتی آزاد)
جمعه ۷ آبان ماه:
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۵۹، ۷۱، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم (کشتی فرنگی)
شنبه ۸ آبان ماه:
ساعت ۱۴ تا ۱۷:۳۰ و ۱۸:۳۰ تا ۲۰:۰۰: رقابتهای مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۵۹، ۷۱، ۸۰ و ۹۸ کیلوگرم (کشتی فرنگی)
ساعت ۱۷ تا ۱۷:۳۰: وزن کشی اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم (کشتی فرنگی)
یکشنبه ۹ آبان ماه:
ساعت ۱۴ تا ۱۹:۰۰ : رقابتهای مقدماتی، رده بندی و فینال اوزان ۶۶، ۷۵، ۸۵ و ۱۳۰ کیلوگرم (کشتی فرنگی)
اختلاف ساعت ایران با ترکیه ۳۰ دقیقه است به طوری که ساعت ۱۴ به وقت ترکیه ۱۴:۳۰ به وقت ایران است.
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