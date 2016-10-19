طرح مکمل یاری با ویتامین D در مدارس قزوین آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش قزوین، سالار قاسمی در این باره اظهار کرد: اجرای طرح مکمل یاری با قرص ویتامین D طی ۹ ماه به صورت هر ماه یک عدد قرص ویتامین D بین ۸۹ هزار و ۵۰۰ دانش آموز دختر و پسر دوره اول و دوم متوسطه توزیع می شود.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین تصریح کرد: اجرای طرح مکمل یاری با قرص ویتامین D یکی از مهمترین و مؤثرترین برنامه ها در آموزش و پرورش است، در واقع این ویتامین موجب افزایش جذب کلسیم از روده و انتقال آن به استخوان‌ ها برای حفظ میزان کلسیم و فسفر می‌شود و کمبود آن نیز موجب پوکی استخوان در بزرگسالی و راشیتیسم در کودکی می‌شود.

وی ادامه داد: قرار گرفتن در معرض تابش مستقیم نور خورشید هفته ‌ای دو بار به مدت ۲۰ دقیقه همچنین مصرف ماهی، تخم مرغ، لبنیات، غلات و میوه‌ها می‌تواند در جبران کمبودهای ویتامین دی موثر باشد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین اضافه کرد: طرح مکمل یاری با قرص ویتامین D با همکاری معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بطور ۱۰۰ درصدی در تمام مدارس دخترانه و پسرانه دوره اول و دوم متوسطه اجرا می شود، همچنین علاوه بر توزیع قرص بین دانش آموزان، برنامه آموزشی ویژه دانش آموزان، والدین و معلمان و مربیان در مدارس اجرا می گردد تا همگان با اهداف طرح آشنا و مزیت های استفاده از آن را بشناسند.

گفتنی است مراسم استانی اجرای مکمل یاری با قرص ویتامین D در دبیرستان پسرانه پارس ناحیه یک قزوین با حضور مسئولین استانی و شهرستانی برگزار شد.

همچنین در حاشیه این مراسم نمایشگاهی از مواد غذایی و نیز مسابقه نقاش همگانی با موضوع تغذیه سالم برگزار شد.