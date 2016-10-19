تولید آثار دفاع مقدسی منحصر به ایامی خاص شده است

حسین مسافر آستانه درحاشیه بازدید از مناطق عملیاتی استان کرمانشاه، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تاثیر بازدید از مناطق عملیاتی بر تولید آثار ارزشی گفت: این بازدیدها در واقع احیای دوباره حال و هوای جبهه و جنگ است ومن شخصا هر از گاهی بر خود لازم می بینم که چه به صورت فردی و یا گروهی به این مناطق سفر کنم. چرا که می خواهم آن دوران پر افتخار را که در جریان زندگی روزمره دارد به فراموشی سپرده می شود را یک بار دیگر احیاء کنم.

وی ادامه داد: این زنده شدن دوباره قطعا در روند تفکرات، سبک زندگی و تولیدات هنری تاثیرات بسیار زیادی خواهد داشت در ناخودآگاه ما ثبت خواهد شد.

این هنرمند عرصه تئاتر کشور که پیش از این دبیری و داوری بسیاری از جشنواره های کشوری را عهده دار بوده است، افزود: وقتی که ما با حضور در این مناطق در موقعیت واقعی قرار می گیریم حس و حالی پیدا می کنیم که هرگز در پشت منطقه برایمان حاصل نخواهد شد.

وی گفت: این موضوع می تواند در تلطیف روحیه و در نوع نگاه ما به زندگی تاثیر گذار باشد، حضور هنرمندان نیز در این فضاها قطعا می تواند آثارشان را هم تحت تاثیر قرار دهد.

تولید یک اثر هنری نیاز به ساز و کارهایی قوی دارد

مسافرآستانه افزود: متاسفانه هر چه قدر ما از دوران دفاع مقدس فاصله می گیریم پرداختن به این مسئله برای هنرمند دشوارتر شده، هر چند که حضور در این مناطق می تواند بر آثار یک هنرمند تاثیر گذار باشد، اما صرف اینکه هنرمندی با انگیزه شخصی کاری را تولید کند به این معنا نیست که حتما اثر قابل قبول و ماندگاری خواهد بود. چرا که برای خلق یک اثر هنری یک ساز و کارهایی باید وجود داشته باشد و انگیزه شخصی به تنهایی کافی نخواهد بود.

وی ادامه داد: ما هنرمندان بسیار زیادی را در کشور داریم که با این فضاها انس و الفتی وصف ناشدنی دارند، چرا که در میان اطرافیانشان کسانی هستند که یا به شهادت رسیدند و یا به مقام جانبازی نائل شده اند و در کنار آنها زندگی می کنند اما با این وجود آن چنان که باید نمی توانند اثر هنری بزرگی را تولید کنند. چرا که ساز و کارهایی در این میان وجود دارد که هنوز نتوانسته ایم آن طور که باید به آنها دست پیدا کنیم.

فرهنگ دفاع مقدس تحت حصار مناسبت ها قرار گرفته است

مدیرکل اسبق هنرهای نمایشی با اشاره به این که فرهنگ دفاع مقدس تحت حصار مناسبت ها قرار گرفته است، گفت: ما حق نداریم در طول سال درباره دفاع مقدس طرحی را ارائه دهیم و یا فیلمی را تولید کنیم، هر موقع که طرحی را جهت گرفتن امکانات برای شروع کار ارائه می دهیم، می گویند این را نگه دارید برای هفته دفاع مقدس، و این باعث شده تولیدات آثار با کیفیت با موضوعات دفاع مقدس و فرهنگ مقاومت هر روز کمرنگ تر شوند.

وی افزود: متاسفانه تا کنون نتوانسته ایم آنچنان که باید و شاید به حقایق دوران دفاع مقدس بپردازیم و آثاری تولید کنیم که قابل ارائه در جهان باشد و این خود نمایانگر عدم داشتن ساز و کار مناسب برای ماندگاری یک اثر هنری است.

نهادی واحد باید در حمایت از آثار دفاع مقدسی تشکیل شود

مسافر آستانه ادامه داد: باید این همه تعدد مراکز حمایتی که همه آن ها نیز مناسبتی فعالیت دارند و مدعی حمایت از آثار هنری هستند به نحوی تجمیع شود و به صورت نهادی واحد در حمایت مادی و معنوی از تولید آثار در عرصه دفاع مقدس درآید.

وی گفت: همین بازدیدها می تواند زمینه ساز و مقدمه ای برای تولید اثر محسوب شود وما حقیقتا در عرصه فیلم و تاتر دفاع مقدس کسانی را داریم که واقعا ثابت کرده اند در این زمینه دغدغه مند هستند. این در حالی که می توانستند خیلی کارهای دیگر انجام دهند اما تمام وقت خود را دراین عرصه قرار دادند. اما چون ما فکر کرده ایم که وظیفه آنان بوده است، هرگز به گونه ای شایسته آن مورد توجه قرار نداده ایم.

دفاع مقدس باید در آثار هنری ثبت شود تا ماندگار بماند

این هنرمند عرصه تئاتر کشور تاکید کرد: اگر به این اعتقاد داریم که باید دفاع مقدس در آثار هنری برای ماندگاری ثبت شود که البته نظر رهبر انقلاب هم همین است و می فرمایند: «هیچ محتوایی ماندگار نخواهد شد مگر اینکه در آثار هنری ثبت و ضبط شود» ما باید اگربه دفاع مقدس و رشادت های آن اعتقاد داریم و می خواهیم آن را به نسل های بعدی منتقل کرده و به ماندگاری و حفظ آن کمک کنیم، بتوانیم آن را در آثار هنری ثبت کنیم و این کار ساده ای نیست.

وی افزود: هنرمند فقط یک امکان است و صدها امکان دیگر نیاز است تا بتوان با بهره وری از آنها یک اثر هنری خلق کرد که بتواند این دستاوردها را به نسل های بعد انتقال دهد.