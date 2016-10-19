طرح پایش آنفلوانزای طیور در قزوین اجرا شد

رضا نوریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انجام آزمایشات تشخیص مولکولی سویه های حاد و فوق حاد آنفلوآنزای طیور در پرندگان مهاجر و آبزی استان تحت عنوان طرح پایش آنفلوآنزای طیور در سال 1395، در راستای اهداف بلند مدت سازمان دامپزشکی کشور، بمنظور پیشگیری وکنترل بهداشتی بیماری آنفلوآنزای فوق حاد طیور در قزوین انجام شد.

وی افزود: با برنامه ریزی های صورت گرفته توسط دفتر بهداشت و مدیریت بیماریهای طیور سازمان دامپزشکی کشور، اداره بهداشت و مدیریت بیماری های طیور استان قسمتی از این طرح که شامل واحدهای روستایی می شد با مشارکت آزمایشگاه مرجع استان انجام گرفت.

نوروزیان تصریح کرد: در این طرح از 22 کانون روستایی استان که دارای بیشترین تراکم از نظر وجود پرندگان مهاجر و آبزی بودند و بصورت تصادفی از 125 پرنده شامل اردک و غاز نمونه برداری بعمل آمد.

وی افزود: همه نمونه ها از نظر وجود احتمالی سویه های فوق حاد طیور H7 و H5 با دو تکنیک Real-time PCR و Conventional PCR مورد ارزیابی قرار گرفتند.

نوروزیان یادآور شد: نتایج آزمایشات نشان داد خوشبختانه در هیچ یک از نمونه ها، مواردی از وجود سویه های فوق الذکر مشاهده نشد.