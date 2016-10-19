به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دامپزشکی قزوین، سید بهمن نقیبی در این باره اظهار کرد: ابزار ذبح دام در قزوین از جاری شدن خون دام بر روی زمین ممانعت به عمل میآورد و بهترین مکان برای کشتار دامها، کشتارگاههای صنعتی است که به واسطه امکانات موجود در آنها نظارت دقیق شرعی و بهداشتی بر دامهای کشتاری به مناسبترین شکل ممکن صورت میگیرد.
مدیرکل دامپزشکی استان قزوین مطرح کرد: از آنجایی که همچنان در مراسم مناسبتی همانند عید سعید قربان و همچنین ایام عزاداری سرور و سالار شهیدان شاهد کشتار دام در سطح معابر عمومی هستیم، این ادارهکل با تجهیز و اعزام اکیپهای ناظر نسبت به بازرسی بهداشتی و نظارت شرعی بر کشتار دامها اقدام میکند.
نقیبی تصریح کرد: خوشبختانه امسال در ایام تاسوعا و عاشورای حسینی در قزوین شاهد کاهش ذبح دامهای نذری در معابر عمومی و زیر پای عزاداران حسینی بودیم که این مهم با به کارگیری ابزار ذبح دام اختراعی از سوی محمد جباریراد از کارشناسان ادارهکل دامپزشکی استان قزوین(که به شماره ۸۸۵۰۴ در مرکز مالکیت معنوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به ثبت رسیده است) صورت گرفت.
این مسؤول بیان کرد: با این اختراع این امکان فراهم شد تا بیش از ۳۰ درصد ذبح دام در آستان مقدس امامزاده سید محمد(ع) و مسجد طاق بهلول(مکتب الزهرا) توسط ذابحان با این ابزار انجام گیرد.
مدیرکل دامپزشکی استان قزوین عنوان کرد: ممانعت از جاری شدن خون دامهای نذری بر روی زمین که مشکلات شرعی، بهداشتی، زیستمحیطی، اجتماعی، اقتصادی و غیره در پی دارد و از جمله مهمترین ویژگی به کارگیری این دستگاه بوده است که امید میرود طی سالهای آتی و در ایام مشابه، حجم استفاده از این دستگاه برای ذبح دام در کشور افزایش یافته و دیگر ذبحی در کف خیابانها و معابر عمومی انجام نگیرد.
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