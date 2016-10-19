۹۶ گیت برای کنترل مدارک و خروج زائران از مرز مهران تعبیه شده است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس ایلام، سردار نورعلی یار با بیان اینکه در دهه اول محرم سال جاری ۹۴ هزار و ۹۴۹ زائر از مرز مهران تردد داشته اند، گفت: این آمار در مدت مشابه سال قبل ۷۴ هزار و ۹۱۲ نفر بوده است.

وی با اعلام اینکه مجموعه انتظامی استان همپای دیگر نهادها و دستگاه های خدمتگزار، برای میزبانی از زائران عتبات عالیات آمادگی کامل دارد،اظهار داشت: نیروی انتظامی، امسال تمام امکانات و زمینه های خدمتگزاری را برای برگزاری هر چه باشکوه تر کنگره عظیم اربعین، فراهم ساخته است.

فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه تعداد ۹۶ گیت برای کنترل مدارک و خروج زائران از مرز، تعبیه شده است، گفت: این گیت ها به تناسب جمعیت، فعال می شوند.

وی با اشاره به اینکه در دهه اول محرم امسال از خروج تعدادی کسانی که فاقد گذرنامه، ویزا و مدارک معتبر برای عبور از مرز بوده اند، جلوگیری شد، بیان داشت: خروج زائران از مرز صرفاً با گذرنامه و ویزای معتبر صورت می گیرد و از خروج افراد فاقد مدارک و مستندات قانونی، قطعاً جلوگیری می شود.

سردار یاری افزود: افراد باید از به همراه داشتن گذرنامه و ویزای دیگران برای خروج از مرز جداً خودداری کنند چرا که صاحبان این مدارک باید شخصاً حضور داشته باشند و با مدارک و مستندات دیگران نمی توان از مرز خارج شد.

وی با اشاره به اینکه در صورت مشاهده گذرنامه و ویزای افراد غایب، اصل مدارک آنان ضبط و از خروج فرد یا افراد حامل این مدارک از مرز نیز جلوگیری می شود و متخلف یا متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت، تصریح کرد: در پایانه مرزی مهران هیچ گونه اقدامی در خصوص صدور ویزا و گذرنامه صورت نمی گیرد و زائران باید از مبادی مربوطه و اعلام شده، گذرنامه و روادید معتبر خود را اخذ کنند و سپس روانه این مرز بین المللی شوند.

فرمانده انتظامی استان ایلام مرز بین المللی مهران را امن ترین و نزدیک ترین مرز زمینی کشور برای سفر به عتبات عالیات ارزیابی و تأکید کرد: خوشبختانه در چند سال اخیر اقدامات و خدمات مطلوبی در حوزه های زیرساختی این مرز به انجام رسیده است.