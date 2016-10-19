به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از رقابتها چهارم تا نهم آبان ماه به میزبانی اتریش در شهر لینز برگزار خواهد شد و شش داور بین المللی کشورمان در این رقابتها قضاوت خواهند کرد.

بر همین اساس جوادسلیمی داور جهانی کاراته کشورمان جهت شرکت در کلینیک داوری جهان امروز عازم اتریش شد. سلیمی که مسئولیت هیئت کاراته استان آذربایجان غربی را برعهده دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تایید خبر فوق اظهار داشت: طبق هماهنگی‌های به‌عمل آمده با سید حسن طباطبایی، سرپرست فدراسیون و عبدالله چمن‌گلی، مدیرکل ورزش و جوانان استان آدربایجان غربی امشب به همراه همسرم المیرا گوزل زاده از طریق استانبول راهی اتریش می شوم.

وی افزود: ثبت نام داوران قضاوت کننده در این دوره از مسابقات جهانی فردا پنجشنبه انجام می شود و پس از آن کلینک داوری تشکیل می شود که ما نیز در این کلاس شرکت خواهیم کرد.

علاوه بر سلیمی، منوچهر حاج محمدیان، فرهاد خطیری، محمد بهبودی، رضا خادمیان و کیکاوس سعیدی از دیگر داوران بین امللی کشورمان هستند که در این رقابت قضاوت می کنند.

تیم های ملی کشورمان در دو بخش کاتا و کومیته نیز بامداد پنجشنبه برای حضور در رقابتهای جهانی راهی اتریش خواهند شد.