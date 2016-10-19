به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی آستان نیوز، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی شامگاه سه‌شنبه در مراسم عزاداری دهه دوم محرم که در مسجد امام حسین(ع) شهرک طرق مشهد برگزار شد، تسهیل شرایط تشرف به بارگاه مطهر رضوی را یک اولویت دانست و اظهار کرد: آستان قدس رضوی از هیچ تلاشی در راستای کاهش هزینه‌های سفر به مشهد فروگذار نمی کند، اما تحقق این مهم به تنهایی از عهده آستان قدس رضوی خارج است و دیگر مسئولان و دست اندرکاران امر نیز باید ورود پیدا کنند.

وی با اشاره به احداث زائرشهر بزرگ رضوی در منطقه طرق، افزود: امیدواریم احداث این زائرشهر در ورودی مشهد بتواند تا حد زیادی از مشکلات و معضلات زائران بکاهد تا آنان بتوانند بدون دغدغه خاطر، از زیارتی دل نشین بهره‌مند شوند.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر این مطلب که زائرشهرهای رضوی در اختیار زائران کم درآمد حضرت رضا(ع) قرار می‌گیرد، گفت: جمعیتی که در زائرشهرهای رضوی اسکان داده می‌شوند، آن جمعیتی نیستند که به طور معمول در هتل‌ها و مسافرخانه‌ها اسکان دارند، بلکه کسانی هستند که در کمپ‌های اسکان داده می‌شوند.

وی اضافه کرد: کمپ در شأن زائر و میهمان امام رضا(ع) نیست و مکانی همچون کمپ برای زمان جنگ یا حوادث طبیعی مانند سیل مناسب است؛ بنابراین باید تلاش شود تا دغدغه‌ اسکان برای زائر کم‌درآمدی که به مشهد می‌آید، رفع شود.

حجت الاسلام ابراهیمی فراهم آوردن شرایط زیارت آسان برای زائران را یکی از دغدغه‌های آستان قدس رضوی معرفی و عنوان کرد: با تلاش‌های انجام گرفته، در هر هفته حدود سه هزار زائر زیارت اولی که تاکنون توفیق تشرف به حرم را نداشته اند یا از آخرین تشرف آن‌ها مدت زمان بسیاری می‌گذرد، در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» از سراسر کشور به مشهد مقدس آمده و میهمان آستان قدس رضوی می‌شوند.

وی ادامه داد: این گروه‌ها برای اسکان نیاز به سرپناه دارند، اگر چه درب حسینیه‌ها، تکایا و منازل مردم بر روی میهمانان حضرت علی بن موسی الرضا(ع) باز است، اما این محل‌های اسکان کفاف حجم بسیار زیاد زائران در مناسبت‌های ویژه را نمی‌دهد که ان شاءلله در آینده این زائران در زائرشهرهای رضوی اسکان داده می‌شوند.

تولیت آستان قدس رضوی در ادامه معضلات کمبود پارکینگ به ویژه در هسته مرکزی شهر و اطراف حرم مطهر را مورد اشاره قرار داد و گفت: امروز محل پارک خودرو و ترافیک در اطراف حرم مطهر یکی از معضلات جدی پیش روی مسئولان است؛ باید مشکلات تردد اطراف حرم برای عابران پیاده و وسایل نقلیه تا حد امکان کاهش پیدا کند.

وی با بیان اینکه آستان قدس رضوی برای کاهش هزینه‌های سفر به مشهد مقدس عزم جدی دارد، اضافه کرد: اگر امکانات رفاهی مناسب برای اسکان، تردد، پارک خودرو و... برای زائران در مشهد مقدس به صورت مطلوب فراهم باشد، آنگاه تعداد بیشتری از زائران سالانه توفیق تشرف به بارگاه قدس رضوی را پیدا می‌کنند.



جنایات استکبار از سر استیصال است

حجت الاسلام رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود به تحول آفرینی عاشورا اشاره و خاطرنشان کرد: اگر بکاء، ابکاء، تباکی و این حزن و اندوه محرم و صفر منجر به افزایش معرفت، شعور و بصیرت آدمی در شئون مختلف زندگی فردی، اجتماعی و سیاسی نشود، قطعا از نهضت عاشورای حسینی چیزی نیاموخته‌ایم.

وی با اشاره به شکست‌های استکبار در عرصه‌های مختلف جهان، اظهار کرد: امروز استکبار در تمام عرصه‌ها شکست خورده و مستاصل است. آموزه‌های انقلاب اسلامی ایران برای سایر ملل جهان، عرصه‌ عالم را برای ظالمان و ستمگران به شدت تنگ کرده است.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری افزود: کلینتون؛ وزیر خارجه پیشین آمریکا در مصاحبه‌ای درباره‌ خاطرات خود از سفرهای مختلف به کشورهای گوناگون جهان می‌گوید: «هر جا رفتم از ایران و ایران شنیدم.» این نام ایران، به معنای حضور فیزیکی ایران نیست، بلکه به معنای وجود پیام، منطق و ایدئولوژی انقلاب اسلامی ایران است.

وی با اشاره به این مطلب که امروز نظام سلطه دیگر همچون گذشته نمی‌تواند به راحتی ظلم کند و خود را در ستم به ملت‌ها در تنگنا می‌بیند، عنوان کرد: استیصال استکبار از گفتار و کردار آن‌ها کاملا پیداست و جنایات آن‌ها در اقصی نقاط جهان خود گواه این موضوع است. حمله ددمنشانه رژیم آل سعود به یک مراسم عزاداری در یمن و به خاک و خون کشیدن صدها انسان بی‌گناه، اقدامی جنون آمیز از سر استیصال و سردرگمی این رژیم بود.

حجت الاسلام رئیسی انقلاب اسلامی را امتداد مکتب عاشورا و جبهه مقاومت را تجلی نهضت حسینی خواند و بیان کرد: آینده عالم از آن قدرتمندان، ثروتمندان، مستکبران و دارندگان کلاهک‌های هسته‌ای نیست، آینده از آن مستضعفان و صالحان جهان است.