انتخابات آمریکا رسوایی دموکراسی غربی است/ هدایت داعش به سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی صبح چهارشنبه در درس خارج فقه که در مسجد اعظم قم برگزار شد، به موضوع جنایت غربیها اشاره کرد و گفت: سالها بود که غربیها چهره واقعی خود را زیر پردههایی همانند حقوق بشر، کمک به بینوایان، حفظ محیط زیست، دموکراسی، کمک به حیوانات، احترام به آراء مردم و... پوشانده بودند؛ اما یکی از مسائل مهم در سالهای اخیر آن است که بسیاری از این پردهها کنار رفته و چهرههای واقعی آنان که منافقانه است، نمایان شده است.
وی ابراز داشت: آمریکا در عراق گروهی را برای مبارزه با داعش تشکیل داده؛ اما امروز که عراقیها در حال پس گیری موصل هستند، خبر میرسد که در حال حمایت از داعش بوده تا آنان را به سوریه هدایت کنند.
این مرجع تقلید گفت: از دیگر مباحثی که چهره واقعی آنان را نشان میدهد، حمایت از حکومت آل سعود برای جنایت در یمن است؛ چراکه پول این جانیها در آمریکا ذخیره شده و نمیخواهند آن را از دست بدهند.
وی تصریح کرد: امروز در آمریکا دو کاندیدا برای به دست آوردن سمت ریاست جمهوری در حال رقابت هستند که هر کدام از آنان دارای سوابق سوئی بوده و با این سوابق قصد دارند سکان دار یکی از بزرگترین کشورهای دنیا شده و ادعای کدخدایی هم داشته باشند.
آیت الله مکارم شیرازی با بیان این مطلب که این رسوایی دموکراسی غربی است، اظهار داشت: روزگاری در مملکت ما برخی آرزو میکردند که ای کاش تمدن و دموکراسی همانند غربیها داشتیم؛ اما امروز پردهها بالا رفته و باطن آنان نمایان گشته است.
این استاد برجسته حوزه ابراز داشت: بسیاری از این سردمداران در باطن منافق هستند؛ اما گاهی سر دوراهیهایی گیر میکنند که مجبور میشوند یکی از پردهها را بالا بزنند.
عربستان سعودی، حکومتی کودک کش است
این مفسر قرآن کریم افزود: عربستان سعودی، حکومتی کودک کش است؛ اما میگوید اگر اسم من را در زمره کودک کشان قرار دهید، دیگر به شما کمک نمیکنم که متأسفانه دبیرکل سازمان ملل هم میگوید که اسم عربستان را بردارید تا کمکها قطع نشود.
آمریکا نه وفا میداند و نه تعهد
آیت الله مکارم شیرازی تصریح کرد: آمریکا نه وفا میداند؛ نه مقید به تعهدات خود است و نه به شعارهای خود عمل میکنند؛ پس امیدواریم که مردم و مسئولان ما بیدار بوده؛ مسیر صحیح را انتخاب کرده و دنباله روی آنان نباشیم؛ چراکه با استقلال، آینده مناسبی خواهیم داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روایتی از نبی مکرم اسلام(ص) اظهار داشت: حضرت فرمودند: «اِتَّقِ اللَّهَ وَ لا تَحقِرَنَّ مِنَ المَعرُوفِ شَیئاً وَ لَو أن تَفرُغَ مِن دَلوِکَ فِی إناءِ المُستَسقِی وَ أن تُلقِیَ أخاکَ وَ وَجهُکَ إلیهِ مُنبَسِطٌ/ از خدا بترس و هیچ کار نیکی را حقیر مشمار گر چه کار نیک منحصر باین باشد که دلو خویش را در ظرف تشنه ای بریزی و برادر خود را با روی گشاده ملاقات کنی».
این مرجع تقلید ابراز داشت: برخی میپندارند که کار خوب، خرج بالایی دارد و ما چون نداریم، کار نیکی انجام ندهیم؛ اما رسول اکرم(ص) فرموده است که بسیاری از کارهای نیک بدون خرج است و به راحتی میتوان انجام داد.
وی افزود: گشاده رویی با دیگران، سلام کردن، دست کشیدن به سر یتیم و... از جمله کارهایی است که به راحتی میتوانیم در افعال روزانه خود انجام داده و خرجی هم برای انسان ندارد.
آیت الله مکارم شیرازی در پایان با بیان این مطلب که اسلام آیین رحمت است، تصریح کرد: برخلاف اعمال شیادان کوردل وهابی و دست پروردههای آنان همچون داعش که اسلام را آیین خشونت معرفی میکنند؛ اسلام آیین رحمت است و خشونتی در آنجای ندارد.
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