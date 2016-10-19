۶۰۰ هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه زیر کشت پاییزه می ‌رود

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی استان کرمانشاه، خسرو شهبازی با حضور در دهستان سراب نیلوفر، با تاکید بر کشت بموقع غلات پاییزه گفت: در سال زراعی جاری ۶۰۰ هزار هکتار از مزارع استان زیر کشت پاییزه می‌رود که هدف از کشت پاییزه استفاده از آب سبز(باران) است.

وی با اشاره به اینکه پیش بینی می کنیم امسال بیش از ۴۰۰ هزار هکتار از اراضی استان کرمانشاه به کشت گندم اختصاص یابد افزود: از این سطح حدود ۳۱۰ هزار هکتار گندم دیم و ۹۰ هزار هکتار گندم آبی است.

شهبازی با بیان اینکه حدود ۱۸۵ هزار هکتار از اراضی استان نیز به کشت جو اختصاص خواهد یافت، خاطرنشان کرد: از این سطح ۱۷۰ هزار هکتار جو دیم و ۱۵ هزار هکتار آبی است.

وی تصریح کرد: حدود هفت هزار هکتار از مزارع دیم استان نیز زیر کشت نخود پاییزه می‌رود که در راستای تناوب زراعی و استفاده از نزولات جوی انجام می شود.

شهبازی با اشاره به اینکه در تامین نهادها هیچ مشکلی وجود ندارد، گفت: تغذیه گیاهی موضوع بسیار مهمی است که حتما باید با مشورت کارشناسان انجام شود.

شهبازی با اشاره به اهمیت ماشین آلات و ادوات کشاورزی افزود: با توجه به تاثیر ادوات و ماشین آلات کشاورزی در حفظ منابع خاک، صرفه جویی در میزان بذر و نهاده ها و نهایتا افزایش عملکرد محصولات کشاورزی، تسهیلات مناسبی به کشاورزان جهت خرید ماشین آلات جدید کشاورزی اعطاء شده تا با تجهیز و نوسازی این ماشین آلات در حفظ منابع این مرز و بوم بیش از پیش موثر باشیم.