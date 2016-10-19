مونیخ آلمان میزبان «بادیگارد» می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم سینمایی «بادیگارد» به کارگردانی ابراهیم حاتمی‌کیا و تهیه‌کنندگی احسان محمدحسنی که پس از اکران در ایران وارد فاز اکران‌های بین‌المللی شد و در کشورهای مختلفی چون کانادا، استرالیا، انگلستان، لبنان و سوریه روی پرده رفت.

بنابر اعلام شرکت آیات مدیا، در ادامه روند اکران‌های بین‌المللی فیلم سینمایی «بادیگارد»، این بار شهر مونیخ آلمان میزبان پخش این فیلم سینمایی خواهد بود. در همین راستا فیلم سینمایی «بادیگارد» از روز ۲۰ الی ۲۳ اکتبر برابر با ۲۹ مهر تا ۲ آبان ماه در سینما werkstattkino شهر مونیخ اکران خواهد شد.

پیش از مونیخ، در شهر کلن آلمان نیز آخرین ساخته ابراهیم حاتمی‌کیا روی پرده رفته بود.