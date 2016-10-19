ایجاد تکفیری ها به دلیل ترس از گسترش اسلام است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خیرخواه، صبح چهارشنبه، در همایش پیامدهای تکفیر اظهار کرد: یکی از دستورات قرآن وحدت و اتحاد اسلامی و تشکیل امت واحده است.

وی افزود: در مقابل آموزه های قرآن، آموزه های استکباری است که به اختلاف و تفرقه دامن می زنند.

رییس مرکز بزرگ اسلامی شمال کشور تصریح کرد: در شرایطی که همه امت اسلامی در تلاشند تا این وحدت و اتحاد در جامعه ایحاد شود با تکفیری ها مواجه شد.

خیرخواه گفت: این مسئله خطری است که نه برای یک مذهب بلکه برای جامعه بشریت می توان احساس کرد.

به گفته وی، دشمن با این حربه بزرگترین ضربه را وارد کرد تا جلوی گسترش موج اسلام گرایی را بگیرد.

وی اظهار کرد: شاهدیم که این وحدت در سایه و لوای توحید قابل تقویت است اما گروه های تکفیری را راه انداختند.

خیرخواه تاکید کرد: کسی باید پیشتاز و نگهبان این وحدت باشد و هیچ کس بهتر از علما نمی تواند در زمینه وحدت کمک کند.

وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم راه علاجی داشته باشیم و مهمترین کس علما هستند که با تشریح مبانی فکری انحرافی جامعه را بیدار کنند.