«سید جلال حسینی» در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با زکات جمع آوری شده توسط مردم به ویژه کشاورزان ابرکوه، زمینه تکمیل پروژه‌های عام المنفعه فراهم شده است.

وی بیان کرد: ۴۷۷ میلیون ریال از این میزان زکات نیز نیز برای تامین جهیزیه، کمک معیشت و درمان نیازمندان در شش ماه نخست سال جاری هزینه شده است.

مدیر کمیته امداد ابرکوه با اشاره به نقش مهم زکات در فقر زدایی مناطق محروم و روستایی تصریح کرد: پرداخت زکات نقش تأثیرگذاری در اقتصاد مقاومتی و تحقق فرامین رهبری در این زمینه دارد.

مدیرکمیته امداد شهرستان ابرکوه با تاکید بر ضرورت تلاش مضاعف در زمینه جذب زکات در نیمه دوم امسال افزود: طی سال گذشته افزون بر ۵ میلیارد و ۷۱۷ میلیون ریال زکات از سطح شهرستان جمع آوری شده که سهم محرومان از این محل ۸۰۱ میلیون ریال و سهم پروژه های عام المنفعه حدود پنج میلیارد ریال بوده است.

وی با بیان اینکه افزون بر ۱۴۴ میلیون ریال از زکات جمع آوری شده مربوط به زکات فطریه عام و سهم السادات بوده است، عنوان کرد: برای رفع مشکلات نیازمندان و محرومان از محل زکات جمع آوری شده ۲۴۰ میلیون ریال برای تامین جهیزیه، ۲۲۵ میلیون ریال کمک معیشت و ۱۲ میلیون ریال نیز جهت درمان نیازمندان و مددجویان تحت حمایت طی ۶ ماهه نخست سال ۹۵ هزینه شد.