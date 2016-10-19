۱۴۷ موقوفه در شهرستان داورزن با نیت عزاداری حسینی وقف شد

محمدرضا محسن آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقف برای عزاداری سید الشهدا(ع) همواره از جایگاه خاصی برخوردار بوده که در این میان شهرستان داورزن نزدیک به یک سوم از کل موقوفات خود را به محرم و صفر اختصاص داده است.

وی افزود: ۲۹۷ موقوفه توسط واقفان خیراندیش با نیت تعزیه‌داری سید الشهدا(ع) در شهرستان داورزن به ثبت رسیده که درآمد برخی از این موقوفات بسیار اندک است.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان داورزن اضافه کرد: در ۱۴۷ موقوفه مربوط به محرم و صفر در ۲۴ روستا و شهر داورزن مراسم عزاداری برپا می‌شود که بیشترین این موقوفات در روستاهای باشتین و بهمن آباد با ۱۵ موقوفه می‌باشد.

وی با بیان اینکه موقوفه محمدتقی تنها موقوفه قابل اجرا در روستای مقیسه شهرستان داورزن است که بیش از ۱۹۳ سال قدمت دارد، اضافه کرد: در شهر داورزن دو موقوفه و در روستای چشام سه موقوفه مربوط به عزاداری ماه محرم و صفر است که موقوفه میرزا عابد با ۲۰۹ سال قدمت قدیمی‌ترین موقوفه محرم در شهرستان داورزن است.

محسن آبادی ابراز کرد: تنها موقوفه به ثبت رسیده در ماه صفر موقوفه حسن آبرودی با ۸۳ سال قدمت در روستای آبرود داورزن است که با نیت اطعام وعزاداری سید الشهدا(ع) در سه روز آخر ماه صفر وقف شده است.