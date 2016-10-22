بیژن جوانبخت کارشناس و مربی تیم ملی ژیمناستیک در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تداوم اداره این فدراسیون با سرپرست تصریح کرد: به هر حال سرپرست در یک فدراسیون دارای اختیارات کامل نیست و شاید کارها نصفه و نیمه انجام می شود. به دلیل فرصت کوتاه یک سرپرست هر چقدر هم خوب کار کند عملا نمی تواند به همه برنامه‌های مدنظرش برسد.

وی افزود: متاسفانه نگاه مسئولین در وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک شعارگونه است و هیچ گاه کسی برای ژیمناستیک دل نسوزاند. در حالی که در کشورهای مترقی جهان ژیمناستیک رشته و ورزش اول پایه است ولی در کشور ما در اولویت های آخر هم نیست. تمام نگاه ها در ایران به دنبال ورزش های جنجالی مثل فوتبال است. سالهای سال میلیاردها در این رشته هزینه می کنند و آن وقت بودجه یک سال فدراسیون ژیمناستیک به اندازه قرارداد یک فوتبالیست دسته سومی است.

جوانبخت تاکید کرد: مسئولان سالهای سال در حال گول زدن ما هستند. هرکدام از مسئولان فقط وعده دادند و رفتند. با این شرایط هیچ امیدی به آینده این رشته در ایران ندارم.ما قربانی اختلاف کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش و جوانان شدیم. حق ژیمناستیک در ورزش پایمال شد و کسی برایش تره هم خورد نمی کند.

مربی تیم ملی ژیمناستیک در خصوص بحث جذب سرمربی خارجی در تیم های ملی این رشته گفت: جذب مربیان تراز اول چینی یا ژاپنی خوب است اما اغلب این اتفاق نمی افتد. در وظایف مسئولان ورزش هم هست که برای جذب مربیان تراز اول به فدراسیون ها کمک کنند اما چیزی نمی بینیم. امیدوارم معجزه ای رخ دهد چون این شرایط اصلا خوب نیست.