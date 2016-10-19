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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۵۱

روز گذشته

ریزش قنات در سبزوار چهار نفر را گرفتار کرد

ریزش قنات در سبزوار چهار نفر را گرفتار کرد

سبزوار ـ مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی سبزوار گفت: روز گذشته قنات اصلی روستای کدکن سبزوار دچار ریزش شد و چهار مغنی را بلعید.

مهدی احمدی راد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات حادثه ریزش قنات در شهرستان سبزوار اظهار کرد؛ در پی ریزش قنات اصلی این روستا که دارای ۱۲۰ متر عمق است شش  مغنی در مسیر ۸۰ متری آن در حال لایروبی  بودند که  ناگهان قنات دچار ریزش می‌شود و شش  نفر مغنی در قنات سقوط می‌کنند.

وی افزود؛ این حادثه در ۱۳ و ۱۰ دقیقه روز گذشته به سازمان اعلام شد و ۱۵ نیرو برای نجات مصدومان به محل اعزام شدند. 

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی سبزوار گفت: چند تن از نیروها به همراه یک مغنی به داخل قنات رفتند؛ در مسیر ۶۰ متری قنات که از شدت آب  ماسه زیادی در آن جمع شده بود به کاوش  پرداختند اما اثری از چهار نفر مغنی گمشده پیدا نشد.

احمدی راد ادامه داد: نیروهای رد یاب آتش نشانی همچنان در حال کار هستند تا بتوانند  گمشدگان این قنات را شناسایی کنند.

کد مطلب 3799987

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