به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد استان یزد، رضا زارع زاده اظهار داشت: یکی از تعاونی‌های بزرگ استان یزد در حرکتی خداپسندانه ۳۰۰ کیف مدرسه ای و دو هزار دفتر ۸۰ برگ به ارزش ۱۴۶ میلیون ریال اهدا کردند و دیگر نهادها و دستگاه‌ها نیز در این امر مشارکت داشته اند.

وی با بیان اینکه بیش از دو درصد از دانش آموزان استان یزد تحت حمایت کمیته امداد هستند، عنوان کرد: هم اکنون چهار هزار دانش آموز و هزار و ۲۰۰ دانشجوی تحت حمایت از خدمات مختلف فرهنگی این نهاد استفاده می کنند و افزون بر ۲ میلیارد و ۷۴۲ میلیون ریال در شش ماهه نخست امسال در بخش های پرورشی و تربیتی، مشاوره‌ای و آموزش مهارت‌های زندگی، پرداخت کمک هزینه تحصیلی و شهریه، کانون‌های فرهنگی تربیتی و برگزاری اردوهای زیارتی هزینه شده است.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد آمادگی دارد با همکاری خیران خداجوی استان در قالب ۴۵ طرح مشارکتی نسبت به رفع مشکلات نیازمندان اقدام کند، افزود: طرح های اکرام ایتام، محسنین، کوثر، شفا، مفتاح الجنه، جشن نیکوکاری و عاطفه ها، شوق زیارت، رضوان، صدقات، زکات، اطعام، فطریه و کفاره، نذر قربانی و عقیقه از جمله طرح های مشارکتی این نهاد است .