  1. جامعه
  2. رفاه و خدمات اجتماعی
۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۱:۳۹

جدیدترین آمار از وقایع حیاتی کشور؛

ثبت بیش از ۸۸۱ هزار ولادت از ابتدای سال/ فوت ۱۲ هزار کودک

ثبت بیش از ۸۸۱ هزار ولادت از ابتدای سال/ فوت ۱۲ هزار کودک

آمارهای لحظه‌ای سازمان ثبت احوال نشان می‌دهد که از ابتدای سال جاری تا کنون ۸۸۱هزار و۷۰۰ نفر در کشور متولد شده اند که از این تعداد ۴۵۱ هزار و ۴۳۰ نفر پسر و ۴۳۰هزار و۲۷۰نفر دختر بوده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس آمارهای پایگاه اطلاعات جمعیت سازمان ثبت احوال از ابتدای سال جاری تا کنون ۸۸۱ هزار و ۷۰۰ نفر در کشور متولد شده اند که از این تعداد ۴۵۱ هزار و ۴۳۰ نفر پسر و ۴۳۰ هزار و۲۷۰ نفر دختر بوده اند.

همچنین از اول سال ۹۵ تا کنون ۶۸۷ هزار و ۷۲۷ تولد در نقاط شهری و ۱۹۳ هزار و ۹۷۵ ولادت نیز در نقاط روستایی انجام شده است. تعداد متولدین امروز تا این لحظه یک هزار و ۹۲۲ نفر بوده است.

آمارهای سازمان ثبت احوال نشان می دهد که تعداد فوت شدگان از ابتدای سال جاری تا این لحظه ۲۱۰ هزار و ۳۷۱ نفر بوده که ۱۱۱ هزار و ۴۹۷ نفر مرد و ۹۸ هزار و ۸۷۵ نفر نیز زن بوده اند.

از میان فوت شدگان ۱۳۴ هزار و ۶۳۸ نفر در مناطق شهری و ۷۵ هزار و ۷۳۴ نفر نیز در نقاط روستایی درگذشته اند. تعداد فوت شدگان امروز نیز تا این لحظه ۴۶۰ نفر بوده است.

همچنین تعداد فوت شدگان صفر تا ۱۴ ساله از ابتدای سال ۹۵ تا امروز ۱۲ هزار و ۴۱۲ نفر و فوت شدگان ۱۵ تا ۲۹ ساله ۱۶ هزار و ۸۲۹ نفر و فوت شدگان ۳۰ تا ۶۴ ساله ،۵۶ هزار و ۵۹۰ نفر و فوت شدگان ۶۵ ساله و بیشتر نیز۱۲۴ هزار و ۵۴۳ نفر بوده است.

افزایش طبیعی جمعیت در سال ۱۳۹۵ تا این لحظه ۶۷۱هزار و ۳۴۴ نفر و افزایش طبیعی جمعیت امروز نیز یک هزار و ۴۷۶نفر بوده است.

کد مطلب 3800005
مهناز قربانی مقانکی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها