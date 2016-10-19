آماده خدمت رسانی شایسته به زایران امام حسین(ع) در اربعین هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده شامگاه سه شنبه در چهارمین نشست ستاد استانی هماهنگی اربعین حسینی اظهار داشت: راهپیمایی اربعین حسینی، نمایش عشق و علاقه مردم به خاندان رسالت و کنگره عظیم اهل بیت است و خدمت‌رسانی شایسته و در خور شان زایران امام حسین(ع) وظیفه ماست و با تمام توان در این جهت تلاش خواهیم کرد.

وی با اشاره به ماموریت آذربایجان شرقی در ایام اربعین خاطر نشان کرد: آن‌چه از طرف ستاد مرکزی اربعین به این استان محول شده برپایی موکب خدمت‌رسانی در مرز مهران است و همه امکانات استان باید در این جهت متمرکز شود.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: ستاد اربعین آذربایجان شرقی سال گذشته از ۴۵۰ هزار زایر در مرز شلمچه پذیرایی کرد و با توجه به این عملکرد موفق، پذیرایی روزانه از ۳۰ هزار نفر در سال جاری تکلیف سنگینی نیست و مطمئنا دستگاه‌های استان از عهده این ماموریت برخواهند آمد.

وی در ادامه با بیان این که این ماموریت همه ساله ادامه خواهد داشت، اظهار داشت: باید امکانات خود را به نحوی سامان‌دهی کنیم که در سال‌های بعد نیز قابل استفاده باشد و در درازمدت باید امکانات ثابت و ماندگار نیز ایجاد کنیم و بر همین اساس به همه وظایف خود در قبال زایران اربعین عمل خواهیم کرد.

جبارزاده در پایان گفت: انجام این ماموریت وظیفه همه دستگاه‌هاست و باید نیازمندی‌های موکب آذربایجان شرقی در مرز مهران در موعد مناسب تامین شود، در عین حال این موضوع نباید ماموریت دستگاه‌ها در داخل استان را تحت‌الشعاع قرار دهد.

گفتنی است در این نشست روسای کمیته‌های تخصصی ستاد هماهنگی اربعین حسینی گزارشی از اقدامات انجام یافته برای خدمت‌رسانی به زایران امام حسین(ع) در ایام اربعین در مرز مهران ارایه کردند.