به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلول های بنیادی، اغلب رده های سلول های بنیادی پرتوان انسانی(hPSC) که در سراسر دنیا گزارش شده اند از انسان ها یا جنین هایی با اجداد اروپایی یا آسیای شرقی مشتق شده اند.

محققان در مطالعه ای جدید که به تازگی منتشر شده است از ایجاد ۲۳ رده جدید سلول های بنیادی پرتوان انسانی خبر داده اند که سطوح مختلفی از مخلوط اجداد ژنومی اروپایی، افریقایی و بومیان آمریکا را شامل می شود.

این کتابخانه جدید که می تواند تا ۱۸۷۷ رده سلولی گسترش یابد مورد تایید محققان کتابخانه ملی سلول های بنیادی جنینی(LaNCE) و مرکز درمان های مبتنی بر سلول(CTC) در دانشگاه سائوپائولوی برزیل قرار گرفته است.

در این میان ۱۸ رده از سلول های بنیادی پرتوان انسانی دارای مشارکت ژنومی اروپایی ۱۴.۲ تا ۹۵ درصد بودند و این در حالی بود که اجداد آفریقایی بین ۱.۶ تا ۵۵.۱‌درصد متغیر بودند و در نهایت مشارکت اجداد بومی آمریکایی ۷ تا ۵۶ درصد بود.

این رده های سلولی از خون محیطی شرکت کنندگان برزیلی گرفته شده بودند. پنج رده سلولی دیگر از جنین های اضافی انسانی که با اهداف تولید مثلی، تولید شده بودند بدست آمد که میزان ژنوم اروپایی آن بین ۹۲.۷ تا ۹۸.۶ درصد متغیر بود.

در کنار آنالیزهای ژنومی اجدادی، محققین پرتوانی رده های سلولی را نیز ارزیابی کردند. این سلول ها با موفقیت به هر سه لایه زایای جنینی تمایز یافتند.