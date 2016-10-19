مدیریت تمرکزگرا نمی تواند پاسخگوی نیازهای شهروندان باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، تهران نیز یکی از کرسی های پنل «حکمرانی شهری؛ ظرفیت و توسعه نهادی» را دراختیار داشت که توسط رییس مرکز روابط عمومی بین الملل شهرداری به نمایندگی از شهردار تهران اداره شد.

شهرام گیل آبادی در این نشست با بیان اینکه گاهی اوقات دانشگاهیان مطالبی را در کتاب ها می نویسند که فقط برای خواندن استفاده می شود، اما در عمل کارآیی لازم را ندارد، گفت: بنابراین راهکارها باید در کنار علمی بودن عملی نیز باشند.

وی با بیان اینکه برخی محلات ما سابقه تاریخی ۲۰۰ ساله دارند، ادامه داد: دستاوردهای شهر تهران از مدیریت محلات آغاز می شود. در هر محله انتخابات محلی صورت می گیرد. درواقع در محلات تصمیم می گیرند شهروندان چه نیازهایی دارند و نیازهای محلات تبدیل به پروژه های شهری می شود. بدین ترتیب مدیریت شهری موظف می شود نیازهای مردم را برای زیست شهری بهتر مرتفع کند.

رییس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران با تاکید بر اینکه امروز دولت های تمرکزگرا عملا پاسخگوی نیازهای شهروندان نیستند، گفت: باید اعتلافی بین دولت ها، مردم و بخش خصوصی ایجاد شود.

وی ادامه داد: ما چند شاخصه حکمرانی را در تهران طی دهه اخیر مدنظر داشته و بدان عمل می کنیم که براساس مدل مشارکت مردمی، مسوولان پاسخگو است.

گیل آبادی تاکید کرد: احداث و توسعه سراهای محله از جمله دستاوردهای مدیریت شهری تهران است. مکانی که مردم می آیند و تصمیم های خود را اعلام کنند و این باعث شده تا مشارکت مردمی در مدیریت شهر تهران بالا برود.

نماینده شهردار تهران با بیان اینکه شفافیت در عملکرد مدیریت شهری شاخصه دیگر مدیریت این کلانشهر است، تصریح کرد: از آنجایی که مدیریت در شهر تهران مشارکت گرا و مردمی است، چیزی برای پوشیده ماندن وجود ندارد.

وی محله محوری را شاخصه دیگر مدیریت شهری در پایتخت جمهوری اسلامی دانست و افزود: کارآمدی، اثربخشی و پیرو قانون بودن دیگر شاخصه های این نوع مدیریت است. بدون شک اجرای این شاخصه ها فساد را به حداقل می رساند و امنیت را مورد توجه قرار می دهد. درواقع ما در تهران مدیریت شهری را به مثابه یک نهاد اجتماعی مطرح می کنیم و مدیریت شهری تجلی توسعه اجتماعی می شود. این توسعه اجتماعی باعث ارتقا سطح و کیفیت زندگی شهروندان شود.

گیل آبادی با تاکید بر توانمندهای مردم گفت: معتقدیم باید حرف شهروندان را بشنویم و به نیازهایشان توجه کنیم. به طوری که در برنامه ریزی برای شهرمان حتما این نیازها مورد توجه قرار می گیرد.