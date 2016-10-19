  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۹

با توجه به حضور ماموران وادا؛

مهر تایید اتحادیه جهانی کشتی بر جام بین‌المللی شاهد

مهر تایید اتحادیه جهانی کشتی بر جام بین‌المللی شاهد

اتحادیه جهانی کشتی از رقابت‌های کشتی آزاد و فرنگی جام شاهد به عنوان یکی از معتبرترین تورنمنت‌های بین المللی در رده سنی جوانان یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی جام شاهد در روزهای ۵ تا ۷ آبان ماه در رده سنی جوانان و به صورت تیم به تیم برگزار می شود.

در این تورنمنت بین‌المللی علاوه بر تیم‌های ایران، ۱۱ تیم خارجی از کشورهای روسیه، اوکراین، ترکمنستان، تاجیکستان، بلاروس، قرقیزستان، مجارستان، بلغارستان، ارمنستان، پاکستان و لبنان نیز حضور خواهند داشت.

بر این اساس اتحادیه جهانی کشتی ضمن اعلام اینکه این مسابقات یکی از معتبرترین تورنمنت‌های بین‌المللی در رده جوانان دنیا محسوب می‌شود از انجام تست دوپینگ در این رقابت‌ها توسط «وادا» نیز خبر داد.

کد مطلب 3800047

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها