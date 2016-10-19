به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد و فرنگی جام شاهد در روزهای ۵ تا ۷ آبان ماه در رده سنی جوانان و به صورت تیم به تیم برگزار می شود.

در این تورنمنت بین‌المللی علاوه بر تیم‌های ایران، ۱۱ تیم خارجی از کشورهای روسیه، اوکراین، ترکمنستان، تاجیکستان، بلاروس، قرقیزستان، مجارستان، بلغارستان، ارمنستان، پاکستان و لبنان نیز حضور خواهند داشت.

بر این اساس اتحادیه جهانی کشتی ضمن اعلام اینکه این مسابقات یکی از معتبرترین تورنمنت‌های بین‌المللی در رده جوانان دنیا محسوب می‌شود از انجام تست دوپینگ در این رقابت‌ها توسط «وادا» نیز خبر داد.