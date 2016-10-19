آموزش و پرورش مهمترین نقش را درفرهنگ سازی پدافند غیرعامل دارد

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سمیعی ظهر چهارشنبه در پنجمین گردهمایی اعضای کمیته پدافند غیرعامل آموزش و پرورش استان که با حضور معاونین و کارشناسان در سالن جلسات این اداره کل برگزار شد اظهار کرد: فعالیت های خوبی در سطح استان در بحث پدافند غیر عامل انجام پذیرفته است.

وی با بیان اینکه در مجموعه موارد حفاظتی اقدام، هدایت و تهدید سه اصل مهم است افزود: تهدید همیشه هست، ممکن است ساختاری باشد، ممکن است در مسائل آموزش و پرورش هم باشد، باید با پدافند غیر عامل اقدام کنیم قبل از اینکه اهداف مان مورد تهدید قرار گیرد، همه کارها در راستای اقدام و عمل در برابر تهدید است و مهمترین ویژگی آن پیشگیری است.

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی قزوین اضافه کرد: لزوم هوشیاری در برابر تهدیدات بسیار مهم است، باید در کف مدرسه هم در خدمت دانش آموزان باشیم و در زمینه پدافند غیرعامل آموزش لازم را به آنها بدهیم، پدافند غیرعامل باید ارتباط تنگاتنگی با مدرسه داشته باشد.

سمیعی خاطر نشان کرد: آسیب های فضای مجازی فرزندان ما را مورد هدف قرار داده است، امروز تهدید در کیف دانش آموزان، خانه و همراه آن هاست، در آموزش و پرورش باید به فرهنگ سازی و آگاهی بخشی پدافند غیرعامل پرداخته شود.

گفتنی است آیین استانی پدافند غیرعامل در روز ۲ آبان ماه در هنرستان شهید انصاری برگزار خواهد شد.