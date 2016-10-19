به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک سپه، محمدکاظم چقازردی گفت: ثبت‌نام کنندگان واقعی تسهیلات ازدواج در مجموع ۷۱هزار و ۷۹۲ نفر بودند که با لحاظ مواردی همچون مراجعه نکردن افراد در زمان مقرر، تأییدنشدن اطلاعات در ثبت احوال، تاکنون به ۱۴ هزار و ۹۲۹ نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه استان تهران با پرداخت تسهیلات ازدواج به ۶ هزار و ۲۱۸ نفر، بیشترین پرداخت را در تفکیک استانی داشته است گفت: در نگاهی مبتنی بر تفکیک استانی به استانهای با بیشترین تعداد دریافت کننده وام، پس از تهران، استانهای کرمانشاه، خراسان رضوی و سیستان و بلوچستان قرار دارند.

چقازردی اظهار داشت: در بررسی استانها به تفکیک درصد پرداختی به کل، استانهای ایلام با ۵۳.۶۰ درصد (با ۳۴۷ ثبت نام کننده)، سیستان و بلوچستان ۴۵.۲۴ درصد (یکهزار و ۱۱۴ ثبت‌نام کننده) و تهران با ۴۲.۷۹ درصد (با ۱۴هزار و ۵۳۱ ثبت نام کننده)، به ترتیب در رتبه های اول تا سوم قرار دارند.

وی با تأکید بر اینکه بانک سپه تمام همت خود را برای پاسخگویی به درخواستهای متقاضیان به کارگرفته، از اراده جدی در این بانک برای تسریع در پاسخ به تقاضاها به ویژه در حوزه ازدواج خبر داد.