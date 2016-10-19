  1. استانها
  2. اردبیل
۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۳۹

معاون غذا و داروی علوم پزشکی اردبیل:

۱۰ درصد عسل‌های موجود در بازار اردبیل تقلبی است

۱۰ درصد عسل‌های موجود در بازار اردبیل تقلبی است

اردبیل – معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان اردبیل گفت: تنها ۱۰ درصد از شهد عسل‌های موجود در بازار استان اردبیل تقلبی است و این میزان به نسبت استان‌های دیگر اندک است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت خلیل‌اللهی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی نتایج بازرسی‌های به عمل آمده از وضعیت عسل اردبیل تصریح کرد: در مقایسه با وضعیت سایر استان‌ها که تا ۶۰ درصد از عسل‌های بازار آن ها تقلبی شناخته می‌شود، وضعیت بازار عسل اردبیل مطلوب است.

وی افزود: متأسفانه استفاده از موم‌های تقلبی در تولید عسل مشاهده می‌شود که البته این مشکل در استان اردبیل وجود ندارد و هیچ موم چینی تاکنون مشاهده نشده است.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان با تأکید به اینکه اسکلت عسل موم است و موم خارجی یک چهارم قیمت موم ایرانی است، اضافه کرد: در برخی مواقع از موم‌های غیراستاندارد در تولید عسل استفاده می‌شود.

خلیل‌اللهی با بیان اینکه این دسته از موم‌ها که در واقع نوعی پارافین معدنی است، منع مصرف دارد، متذکر شد: وضعیت بازار عسل اردبیل به لحاظ موم‌های تقلبی جای نگرانی ندارد.

وی در خصوص تغذیه زنبورعسل با شکر افزود: این اظهارات که گفته می‌شود به زنبورعسل شکر خورانده نمی‌شود، صحیح نیست و در بازه زمانی خاصی از سال تغذیه با شکر انجام می‌شود.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان با تأکید به اینکه عمده عسل‌های تقلبی در عسل‌های بین‌راهی دیده می‌شود، متذکر شد: متأسفانه در جمع‌آوری این عسل فروشی‌ها با نقص جدی قوانین مواجه هستیم.

خلیل‌اللهی به ضبط و امحا ۱۷ تن عسل تقلبی که زنبورعسل هیچ نقشی در تولید آن نداشته است، اشاره کرد و گفت: هر جند علوم پزشکی خود موافق عسل فروشی‌های حاشیه جاده‌ها نیست اما لازم است در خصوص جمع‌آوری تصمیم قطعی در استان اتخاذ شود.

کد مطلب 3800052
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها