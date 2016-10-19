به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت خلیلاللهی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی نتایج بازرسیهای به عمل آمده از وضعیت عسل اردبیل تصریح کرد: در مقایسه با وضعیت سایر استانها که تا ۶۰ درصد از عسلهای بازار آن ها تقلبی شناخته میشود، وضعیت بازار عسل اردبیل مطلوب است.
وی افزود: متأسفانه استفاده از مومهای تقلبی در تولید عسل مشاهده میشود که البته این مشکل در استان اردبیل وجود ندارد و هیچ موم چینی تاکنون مشاهده نشده است.
معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان با تأکید به اینکه اسکلت عسل موم است و موم خارجی یک چهارم قیمت موم ایرانی است، اضافه کرد: در برخی مواقع از مومهای غیراستاندارد در تولید عسل استفاده میشود.
خلیلاللهی با بیان اینکه این دسته از مومها که در واقع نوعی پارافین معدنی است، منع مصرف دارد، متذکر شد: وضعیت بازار عسل اردبیل به لحاظ مومهای تقلبی جای نگرانی ندارد.
وی در خصوص تغذیه زنبورعسل با شکر افزود: این اظهارات که گفته میشود به زنبورعسل شکر خورانده نمیشود، صحیح نیست و در بازه زمانی خاصی از سال تغذیه با شکر انجام میشود.
معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان با تأکید به اینکه عمده عسلهای تقلبی در عسلهای بینراهی دیده میشود، متذکر شد: متأسفانه در جمعآوری این عسل فروشیها با نقص جدی قوانین مواجه هستیم.
خلیلاللهی به ضبط و امحا ۱۷ تن عسل تقلبی که زنبورعسل هیچ نقشی در تولید آن نداشته است، اشاره کرد و گفت: هر جند علوم پزشکی خود موافق عسل فروشیهای حاشیه جادهها نیست اما لازم است در خصوص جمعآوری تصمیم قطعی در استان اتخاذ شود.
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