به گزارش خبرنگار مهر، سید حجت خلیل‌اللهی صبح چهارشنبه در جلسه بررسی نتایج بازرسی‌های به عمل آمده از وضعیت عسل اردبیل تصریح کرد: در مقایسه با وضعیت سایر استان‌ها که تا ۶۰ درصد از عسل‌های بازار آن ها تقلبی شناخته می‌شود، وضعیت بازار عسل اردبیل مطلوب است.

وی افزود: متأسفانه استفاده از موم‌های تقلبی در تولید عسل مشاهده می‌شود که البته این مشکل در استان اردبیل وجود ندارد و هیچ موم چینی تاکنون مشاهده نشده است.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان با تأکید به اینکه اسکلت عسل موم است و موم خارجی یک چهارم قیمت موم ایرانی است، اضافه کرد: در برخی مواقع از موم‌های غیراستاندارد در تولید عسل استفاده می‌شود.

خلیل‌اللهی با بیان اینکه این دسته از موم‌ها که در واقع نوعی پارافین معدنی است، منع مصرف دارد، متذکر شد: وضعیت بازار عسل اردبیل به لحاظ موم‌های تقلبی جای نگرانی ندارد.

وی در خصوص تغذیه زنبورعسل با شکر افزود: این اظهارات که گفته می‌شود به زنبورعسل شکر خورانده نمی‌شود، صحیح نیست و در بازه زمانی خاصی از سال تغذیه با شکر انجام می‌شود.

معاون غذا و داروی علوم پزشکی استان با تأکید به اینکه عمده عسل‌های تقلبی در عسل‌های بین‌راهی دیده می‌شود، متذکر شد: متأسفانه در جمع‌آوری این عسل فروشی‌ها با نقص جدی قوانین مواجه هستیم.

خلیل‌اللهی به ضبط و امحا ۱۷ تن عسل تقلبی که زنبورعسل هیچ نقشی در تولید آن نداشته است، اشاره کرد و گفت: هر جند علوم پزشکی خود موافق عسل فروشی‌های حاشیه جاده‌ها نیست اما لازم است در خصوص جمع‌آوری تصمیم قطعی در استان اتخاذ شود.