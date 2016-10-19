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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۰۴

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه خبر داد:

۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه هایتک در کرمانشاه نیاز است

۱۰ میلیارد تومان اعتبار برای پروژه هایتک در کرمانشاه نیاز است

کرمانشاه- مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه گفت: پروژه هایتک امتیازی برای استان محسوب می شود اما به دلیل اینکه ۱۰ میلیارد تومان اعتبا لازم دارد و تخصیص داده نشده، راکد مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، داود ناصری امید از اعزام تیم ملی مهارت به مسابقات کشوری خبر داد و افزود: از بین ۱۴۴ نفر شرکت کننده در ۱۸ رشته در مرحله استانی ۲۱ نفر برای اعزام به مسابقات ملی مهارتی انتخاب شدند.

وی افزود: در میان شرکت کنندگان ۳ نفر خانم و ۱۸ نفر از آقایان هستند که در سه تیم دو نفره آلواترونیک، مکاترونیک و طراحی سبز، و مابقی در ۱۵ رشته تک نفره به رقابت می پردازند.

ناصری امید خاطر نشان کرد: هفدهمین دوره از مسابقات انتخابی از۲ آبان تا ۵ آبان و با حضور تیم های سراسر کشور در مرکز تربیت مربی استان البرز برگزار و منتخبین به چهل و چهارمین مسابقات جهانی مهارت که در سال ۲۰۱۷ در ابوظبی برگزار می شود، راه می یابند.

وی از آمار بالای بیکاری در استان اظهار نگرانی کرد و یادآور شد: برای برون رفت از این معضل باید به بحث مهارت افزایی بیشتر توجه شود و این فرهنگ بین عموم مردم نهادینه شود چرا که ۶۰ درصد افراد جویای کار فاقد مهارت  هستند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان همچنین از تحقق تعهدات این سازمان سخن گفت و افزود: در ۶ ماهه اول سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ از رشد ۱۱.۵ درصدی برخوردار هستیم و پیش بینی می شود تا پایان سال این تعهدات ۱۰۰ درصد تحقق پیدا کند.

وی مجموع تعهدات محقق شده  در ۶ ماهه اول سال را ۲ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر ساعت در مراکز دولتی و ۱ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر ساعت در بخش خصوصی عنوان کرد.

وی گفت: ۲۲ مرکز فنی و حرفه ای ثابت دولتی در سطح استان و ۳ مرکز آماده بهره برداری داریم و برای ۳۵۰ آموزشگاه آزاد تاکنون مجوز صادر کرده ایم که از این تعداد ۲۵۰ آموزشگاه فعال و ۱۰۰ آموزشگاه بدلیل مشکلات اقتصادی یا نبود کارگاه و مشکلات شخصی راکد هستند.

ناصری امید از آموزش های فنی و مهارتی در بیان روستائیان خبر داد و افزود: به کمک نهادهایی همچون بسیج سازندگی توانستیم در سال قبل ۵۰۰ هزار نفر ساعت به آموزش مهارتی روستائیان بپردازیم.

وی تصریح کرد: ۴ پروژه در دست اقدام داریم که ۳ پروژه از محل اعتبارات سفر مقام معظم رهبری از نظر فیزیکی به اتمام رسیده، پروژه های دهکده مهرت در اسلام آباد، سنقر و هرسین که ۷ میلیارد تومان اعتبار برای این سه پروژه که هر کدام ۱ هزار و ۸۰۰ متر مربع زیر بنا دارند هزینه شده است و امید است تا پایان سالجاری به بهره برداری برسند.

این مسئول همچنین افزود: پروژه هایتک امتیازی برای استان محسوب می شود اما متاسفانه به دلیل اینکه ۱۰ میلیارد تومان اعتبار لازم دارد و تا کنون این مبلغ تخصیص داده نشده همچنان راکد مانده است.

وی در پایان به آموزش مهارتهای فنی در ارگانه ا، نهادها و دیگر مراکز دولتی اشاره کرد و اظهار داشت: ارائه ۳۰۰ هزار نفر ساعت آموزش برای توانمند سازی زندانیان در ۶ ماهه اول امسال تحقق پیدا کرد که همین امر در آینده می تواند ایجاد فرصت شغلی برای زندانیان کند.

کد مطلب 3800059

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