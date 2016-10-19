ورزشکاران نیر از وضعیت معیشتی مطلوبی برخوردار نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام میکائیل مقدسی صبح چهارشنبه در دیدار با کارکنان و رؤسای هیئت های ورزشی شهرستان نیر افزود: این شرایط برای ورزش نیر مناسب نبوده و انتظار می رود مسئولان جهت پشتیبانی و حمایت از ورزشکاران و مربیان اقدام لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به وظیفه و رسالت مسئولان در فراهم کردن زمینه ورزش برای نوجوانان و جوانان بیان داشت: باید حمایت از ورزشکاران در اولویت قرار گیرد تا حوزه ورزش توسعه یافته و ورزشکاران بدون دغدغه و با آرامش به ورزش ادامه دهند.

امام جمعه نیر با اشاره به توصیه اسلام مبنی بر پرداختن به رشته های ورزشی سوارکاری، تیراندازی و شنا اضافه کرد: مسئولان ورزشی و ورزشکاران باید به اخلاق و ارزش های اسلامی توجه ویژه ای داشته باشند.

وی در این خصوص پرهیز از اعمال تفکر افراط و تفریط بویژه در حوزه ورزش را ضروری برشمرد و یادآور شد: دیدگاه‌های متحجرانه در ورزش باید اصلاح شود، چراکه اسلام نگاه حمایتی نسبت به ورزش دارد و البته در این زمینه همگان را از افراط و تفریط منع می کند.

مقدسی با یادآوری تجلیل رهبر معظم انقلاب از حضور بانوان محجبه در میادین ورزشی تصریح کرد: وظیفه ما نیز در راستای حمایت از فعالیت ورزشی بانوان با رعایت ارزش های اسلامی ایرانی سنگین تر بوده و ضرورت اصلاح برخی نگاه ها و دیدگاه های متحجرانه در این خصوص مشخص می شود.

در این دیدار رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان نیر هم با ارائه گزارش از وضعیت ورزشی خواستار حمایت های مسئولان از ورزش و ورزشکاران نیر شد.