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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۲۲

به همت منطقه آزاد ارس؛

همایش ملی نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی برگزار شد

همایش ملی نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی برگزار شد

جلفا - همایش ملی «نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی» با هدف معرفی مزیت ها و ظرفیت های این حوزه در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی «نقش مناطق آزاد در تحقق  اقتصاد مقاومتی» پیش از ظهر چهارشنبه با هدف معرفی مزیت های مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی راهکار های لازم برای تحقق این سیاست ها  در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

استفاده بهینه از ظرفیت های کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتقاء هم پیوندی فرامنطقه ای و بکارگیری ظرفیت های موسسات مالی و اجتماعی مرتبط با عنوان این همایش از مهمترین محورهای برگزاری آن اعلام شده است.

گفتنی است برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه اقتصاد مقاومتی از برنامه های جنبی همایش ملی «نقش مناطق آزاد در تحقق  اقتصاد مقاومتی» در  در منطقه آزاد ارس است.

کد مطلب 3800075

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