همایش ملی نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همایش ملی «نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی» پیش از ظهر چهارشنبه با هدف معرفی مزیت های مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی و بررسی راهکار های لازم برای تحقق این سیاست ها در منطقه آزاد ارس برگزار شد.

استفاده بهینه از ظرفیت های کشور، جذب سرمایه گذاری خارجی، ارتقاء هم پیوندی فرامنطقه ای و بکارگیری ظرفیت های موسسات مالی و اجتماعی مرتبط با عنوان این همایش از مهمترین محورهای برگزاری آن اعلام شده است.

گفتنی است برگزاری کارگاه های تخصصی در حوزه اقتصاد مقاومتی از برنامه های جنبی همایش ملی «نقش مناطق آزاد در تحقق اقتصاد مقاومتی» در در منطقه آزاد ارس است.