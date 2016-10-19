لازمه ایجاد اشتغال پایدار تربیت نیروی انسانی متخصص است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان، محمد علی سلیمی بیان داشت: با توجه به ظرفیتهای این استان در زمینه نفت و گاز و راه اندازی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس، نیاز به نیروهای متخصص بومی و بکارگیری آنها در این صنعت وجود دارد.

وی با بیان اینکه در بحث استخدام نیروی کار، بکارگیری نیروهای بومی منطقه ضروری است، اضافه کرد: با توجه به تعداد نیروی تحصیلکرده در استان، انتظار می رود که جذب نیروهای منطقه در اولویت قرار گیرد.

سلیمی بیان داشت: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمادگی تعامل و همکاری با این شرکت را دارد و امید است با نشست های بیشتر با این شرکت، بتوان در خصوص ارائه آموزشهای تخصصی به نیروهای بومی تفاهم نامه همکاری منعقد کرد.

در این دیدار مدیر آموزش شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت ایکو گفت: به دلیل نیاز منطقه و برنامه های توسعه ای وزارت نفت، این شرکت در نظر دارد از طریق آموزشهای تئوری و عملی خلاء نیروهای جوان، باتجربه ومتخصص را برای بهره برداری بخش های صنعتی این منطقه، پر کنند.

شاه حسینی افزود: با توجه به طرح جذب و آموزش حدود هزار نفر از جوانان تازه فارغ التحصیل شده در این منطقه، انتظار می رود که با آموزش این تعداد نیرو بتوان علاوه بر استفاده حداکثری از نیروهای بومی، زمینه ایجاد اشتغال پایدار و استفاده از این نیروهای آموزش دیده در طرح های توسعه ای را فراهم کرد.

وی اظهارداشت: مدیریت آموزشهای تخصصی شرکت اویکو با بکارگیری اساتید و همچنین با استفاده از امکانات و تجهیزات آموزشی استاندارد، اقدام به برگزاری دوره های آموزشی کرده و نیروهای تازه فارغ التحصیل شده بومی را از طریق آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی، گزینش و با برگزاری دوره آموزشهای تئوری و عملی برای بهره گیری در عملیات راه اندازی پروژه ها آموزش می دهد.

وی اضافه کرد: شرکت راه اندازی و بهره برداری صنایع نفت (OICO) بعنوان یکی از شرکت های توسعه یافته و پیشرو در عرصه راه اندازی و بهره برداری و تعمیر و نگهداری، آموزش نیروهای متخصص را در سر لوحه کاری خود قرارداده و در حال حاضر یکی از توانمندترین شرکت های ایرانی است که با در اختیار داشتن تجربه عملیاتی و بکارگیری مهندسین متخصص در زمینه راه اندازی، بهره برداری، تعمیر و نگهداری وآموزش، قادر به ارائه خدمات مورد نیاز به پروژه های در دست اجرا در زمینه های نفت، گاز و پتروشیمی است.