به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مهرور صبح چهارشنبه در مراسم «مانور واکنش اضطراری شرکت ملی فرآورده‌های نفتی» حوزه استان البرز که در شهرستان فردیس برگزار شد، اظهار کرد: این مانور با حضور عوامل امدادی اورژانس، هلال احمر، آتشنشانی و همچنین با حضور نیروهای انتظامی، سپاه و پلیس راهور برگزار شد.

وی در ادامه اضافه کرد: با اجرای این مانور آمادگی و تجهیزات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی حوزه استان البرز ارزیابی شد.

مهرور اضافه کرد: در مانور امروز انفجار و آتش سوزی فرضی انجام شد و نیروهای امدادی با حضور به موقع اقدام به خاموش کردن آتش و مداوای مصدومان حادثه و انتقال آنان به مراکز درمانی کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز به حضور نیروهای نظامی و سپاه برای برقراری امنیت در اجرای مانور اشاره کرد و گفت: پلیس راهور نیز مباحث مربوط به روان سازی ترافیک را بر عهده داشت.

مهرور با تاکید بر اینکه آمادگی و مقابله شرکت ملی پخش فراورده های نفتی استان در شرایط مطلوبی است، گفت: در مدیریت بحران آموزش در اولویت نخست قرار دارد به همین منظور دستگاه های اجرایی استان باید مانور مرتبط با حوزه تخصصی خود را برگزار کنند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری البرز با تاکید بر اینکه باید آمادگی و توان دستگاه های اجرایی استان در مواقع بروز بحران سنجیده شود، گفت: اجرای این قبیل مانورها باعث می شود که در هنگام بروز بحران زمان واکنش و عکس العمل های افراد به مسائل پیرامونی افزایش یابد.

وی گفت: مانور ساعت صفر و مانورهای عملیاتی باید در دستگاه های اجرایی استان برگزار شود در این صورت می توان امکان و توان دستگاه های مربوطه سنجیده شود.