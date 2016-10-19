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۲۸ مهر ۱۳۹۵، ۱۲:۴۵

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز خبر داد:

انجام سرشماری حضوری در استان البرز با ۷۶۵ مامور آمارگیر

انجام سرشماری حضوری در استان البرز با ۷۶۵ مامور آمارگیر

کرج - رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز انجام سرشماری حضوری در استان البرز با ۷۶۵ مامور آمارگیر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله قائمی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح مراسم سرشماری حضوری عمومی نفوس و مسکن در استان، اظهار کرد: از مجموع این تعداد مامور، ۵۳۹ نفر در شهرستان کرج، ۸۳ نفر در شهرستان فردیس، ۷۹ نفر در شهرستان ساوجبلاغ، ۴۲ نفر در شهرستان نظرآباد، ۱۱ نفر در شهرستان طالقان و ۱۱ نفر در شهرستان اشتهارد مراحل ثبت نام سرشماری حضوری را انجام می دهند .

قائمی با تاکید بر اینکه در اجرای مراحل سرشماری حضوری پرسشنامه کاغذی حذف شده است، گفت: ماموران با تبلت سرشماری نفوس و مسکن را انجام خواهند داد .

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز اضافه کرد: ۱۳۰ کارشناس فنی و اجرایی همراه با ۱۳ نفر معاون فنی و آموزشی،   ۶ مدیر اجرایی در استان و یک مدیر اجرایی و قائم مقام مدیر اجرایی و همچنین ۴۰ نفر عوامل ستادی، اداری و پشتیبانی طرح سرشماری حضوری در البرز را مدیریت می کنند.

وی با اشاره به اینکه ۱۹۸ دستگاه خودرو پشتیبانی عوامل اجرایی را به عهده خواهند داشت، گفت: طرح سرشماری نفوس و مسکن سال به صورت حضوری از امروز بیست و هشتم مهرماه آغاز و تا بیست و هشتم آبان ماه ادامه دارد.

کد مطلب 3800128

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    نظرات

    • موسی مهرپور کوره کابیجاری ۰۰:۱۱ - ۱۳۹۵/۰۷/۲۹
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      خوب

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