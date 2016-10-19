انجام سرشماری حضوری در استان البرز با ۷۶۵ مامور آمارگیر

به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله قائمی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه افتتاح مراسم سرشماری حضوری عمومی نفوس و مسکن در استان، اظهار کرد: از مجموع این تعداد مامور، ۵۳۹ نفر در شهرستان کرج، ۸۳ نفر در شهرستان فردیس، ۷۹ نفر در شهرستان ساوجبلاغ، ۴۲ نفر در شهرستان نظرآباد، ۱۱ نفر در شهرستان طالقان و ۱۱ نفر در شهرستان اشتهارد مراحل ثبت نام سرشماری حضوری را انجام می دهند .

قائمی با تاکید بر اینکه در اجرای مراحل سرشماری حضوری پرسشنامه کاغذی حذف شده است، گفت: ماموران با تبلت سرشماری نفوس و مسکن را انجام خواهند داد .

رئیس سازمان برنامه و بودجه استان البرز اضافه کرد: ۱۳۰ کارشناس فنی و اجرایی همراه با ۱۳ نفر معاون فنی و آموزشی، ۶ مدیر اجرایی در استان و یک مدیر اجرایی و قائم مقام مدیر اجرایی و همچنین ۴۰ نفر عوامل ستادی، اداری و پشتیبانی طرح سرشماری حضوری در البرز را مدیریت می کنند.

وی با اشاره به اینکه ۱۹۸ دستگاه خودرو پشتیبانی عوامل اجرایی را به عهده خواهند داشت، گفت: طرح سرشماری نفوس و مسکن سال به صورت حضوری از امروز بیست و هشتم مهرماه آغاز و تا بیست و هشتم آبان ماه ادامه دارد.