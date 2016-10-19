به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دادگستری استان زنجان، جعفر گل محمدی ظهر چهارشنبه در مراسم تحلیف اعضا ی شعب شوراهای حل اختلاف افزود: در جامعه ما در برخی از صنوف و مشاغل از جمله جامعه پزشکی ، جامعه قضات ،وکلا و کارشناسان مراسم تحلیف انجام می شود و شوراهای حل اختلاف نیز از جمله این مشاغل هستند که به جهت جایگاه بالا و اثر گذاردر تصمیم گیری و تصمیم سازی مراسم تحلیف انجام می دهند ،چرا که مال با اموال ، آبرو و جان مردم سرو کار داریم که تصمیمات ما موجب محروم کردن افراد از برخی آزادیهای را به بدنبال دارد که بایستی این شان و جایگاه حفظ شود .

وی با بیان اینکه اولین تکلیف و وظیفه اعضای شورای حل اختلاف علم و آگاهی در خصوص نحوه رسیدگی و رعایت اصول و تشریفات شرعی و قانونی در تصمیمات است افزود : هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف سپردن حل و فصل قسمتی از مشکلات مردم به دست خود مردم است .

رئیس کل دادگستری استان زنجان گفت: ایجاد امنیت و آرامش برای مردم جامعه کاری شایسته و با ارزش است و اهتمام به این امر مهم هم نزد خداوند متعال ارج و قرب دارد و هم موجب آرامش مردم و ایجاد نظم در جامعه خواهد بود.

همچنین معاون قضائی رئیس کل و رئیس شوراهای حل اختلاف استان زنجان گفت: از جمله نوآوریها در قانون جدید شوراهای حل اختلاف میتوان به آن اشاره کرد ، تحلیف و صدور ابلاغ اعضا توسط معاون رئیس قوه قضایه ورئیس شوراهای حل اختلاف کشور است که این ویژگی نشانگر حساس بودن جایگاه شورا های حل اختلاف میباشد.

سید نجم الدین صفوی با اشاره به میانگین ۳۶ درصدی آمار کشوری در صلح و سازش ابراز امیدواری کرد در نیمه دوم سال ۹۵با تلاش اعضای شوراهای حل اختلاف آمار صلح و سازش استان را نسبت به وضعیت موجود ارتقاء بخشیم.

در این مراسم از اعضای شعب ۶ و ۱۵ زنجان و شعب یک (ماهنشان ، دندی ، گرماب) که آمار صلح وسازشان آنها بالاتر از میانگین کشوری بود تقدیر بعمل آمد.