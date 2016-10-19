علیرضا صلواتی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه طی سالهای اخیر و به ویژه دو دهه گذشته با بسته شدن دوبرگردانهای خیابان بزرگمهر تداخل ترافیکی زیادی در محدوده میدان احمدآباد وجود داشت، اظهار داشت: از این رو طراحی دوربرگردانهای شمالی و جنوبی میدان از سال گذشته در دستور کار معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در حال حاضر عملیات اجرایی ایجاد دوربرگردانهای شمال و جنوب میدان احمد آباد آغاز شده است، افزود: از این رو در هفته جاری و با هماهنگی پلیس راهور و اخذ مصوبات شورای ترافیک استان این کار اجرایی شد.
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان با بیان اینکه با شروع عملیات عمرانی ایجاد دوربرگردانهای اطراف میدان احمدآباد محدودیتهای ترافیکی در خیابانهای بزرگمهر و احمدآباد به وجود آمده است و بر این اساس به شهروندان پیشنهاد میشود برای جلوگیری از افزایش حجم ترافیک از خیابانهای جایگزین استفاده کنند.
وی با بیان اینکه احداث دوربرگردان در شمال و جنوب میدان احمدآباد ۲۰ درصد از حجم ترافیکی این میدان را کم میکند، ابراز داشت: برای اجرای این طرح ۱۰ میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.
صلواتی با بیان اینکه زمان پیشبینی شده برای بهره برداری از دوربرگردانهای شمال و جنوب میدان احمدآباد پنج ماه پیشبینی شده است، اضافه کرد: همچنین در حال حاضر طرح مطالعاتی کاهش ترافیک میدان احمدآباد نیز در دستور کار قرار گرفته است.
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