به گزارش خبرنگار مهر، علی یاور عزیزپور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای اداری ورزش استان لرستان که به مناسبت گرامی داشت هفته تربیت بدنی در سالن جلسات ورزش و جوانان استان برگزار شد، اظهار داشت: سال گذشته تلاش های خوبی در حوزه ورزش استان لرستان صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه طی سال ۹۴ هیچ مسابقه ورزشی در استان لرستان تعطیل نشده است، گفت: مجموعه ورزش استان لرستان سال ۹۴ را سالی بسیار پربار رقم زده است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه ورزشکاران استان لرستان در مسابقات جهانی سال ۹۳ حدود ۱۳ مدال طلا، نقره و برنز کسب کرده اند، افزود: در مسابقات جهانی سال ۹۴ تعداد مدال های کسب شده توسط ورزشکاران لرستانی به ۶۵ مدال رسید.

ورزشکاران لرستان در مسابقات کشوری ۵۴۶ مدال کسب کرده اند

عزیزپور با اشاره به اینکه در مسابقات آسیایی سال ۹۳ ورزشکاران لرستانی ۲۷ مدال کسب کرده اند، بیان داشت: تعداد مدال های کسب شده در مسابقات آسیایی طی سال ۹۴ به ۶۱ مدال رسید و این در حالی است که طی شش ماه سال ۹۵ تعداد مدال های کسب شده استان در این مسابقات ۶۶ عدد بوده است.

وی اضافه کرد: تعداد مدال های کسب شده توسط ورزشکاران استان در مسابقات بین المللی که طی سال ۹۳ برگزار شد ۴۰ عدد بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان با بیان اینکه تعداد مدال های کسب شده ورزشکاران استان در سال ۹۴ به ۱۰۳ مدال افزایش پیدا کرده است، عنوان کرد: مسابقات بین المللی در شش ماه اول سال ۹۵ به حد نصاب لازم نرسیده است.

عزیز پور با اشاره به اینکه در مسابقات کشوری سال ۹۳ ورزشکاران استان ۵۵۶ مدال کسب کرده اند، گفت: در این مسابقات طی سال ۹۴ ورزشکاران استان ۹۳۴ مدال را به دست آورده اند.

وی اضافه کرد: ورزشکاران استان لرستان در مسابقات کشوری طی شش ماه اول سال ۹۵ حدود ۵۴۶ مدال را کسب کرده اند.

لرستان میزبان ۴۸ مسابقه ورزشی بوده است

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان در ادامه با بیان اینکه مجموع تعداد مدال های به دست آمده استان لرستان طی سال ۹۳ حدود ۶۳۴ عدد بوده است، افزود: این درحالی بود که تعداد مدال های کسب شده طی سال۹۴ به هزار و ۱۱۴ عدد افزایش پیدا کرد.

عزیزپور با اشاره به اینکه در شش ماه ابتدای سال ۹۵ مجموع تعداد مدال های به دست آمده توسط ورزشکاران لرستانی ۷۰۲ مدال بوده است، گفت: تعداد مدال های به دست آمده تا این زمان رشد بسیار خوبی را نشان می دهد.

وی با بیان اینکه استان لرستان در سال ۹۳ میزبان ۵۶ مسابقه ورزشی بوده است، اضافه کرد: در سال ۹۴ استان لرستان میزبان ۱۱۲ مورد مسابقه ورزشی بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان بیان داشت: استان لرستان در شش ماه اول سال ۹۵ میزبان ۴۸ مسابقه ورزشی بوده است.

عزیزپور در ادامه به ورزشکاران لرستانی دعوت شده به تیم ملی در سال ۹۴ اشاره کرد و اظهار داشت: تعداد ورزشکاران لرستانی دعوت شده به تیم ملی طی سال ۹۳ حدود ۳۶۶ نفر بوده است.

ورزشکاران دعوت شده به تیم ملی ۱۱۶ نفر بوده است

وی با بیان اینکه تعداد ورزشکاران دعوت شده به تیم ملی طی شش ماه اول سال ۹۵ حدود ۱۱۶ نفر بوده است، گفت: خوشبختانه نتایج به دست آمده طی چندسال اخیر نتایج قابل قبولی بوده است.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان به ورزشکاران سازمان یافته استان اشاره کرد و افزود: در سال ۹۴ تعداد ورزشکاران سازمان یافته در استان ۳۵ هزار و ۹۰۸ نفر بوده و هدف گذاری کرده ایم که این تعداد ورزشکار سازمان یافته در استان را به بالای ۴۰ هزار نفر برسانیم.

عزیزپور با بیان اینکه تعداد ورزشکاران سازمان یافته طی شش ماه اول سال ۹۵ حدود ۲۷ هزار و ۸۱۸ نفر است، تصریح کرد: این تعداد ورزشکار سازمان یافته در سال ۹۵ در مقایسه با شش ماهه اول سال ۹۴ رشد بسیار خوبی داشته است.